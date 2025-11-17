Le Mexique cède certains créneaux de vol à l'aéroport de la capitale à des transporteurs américains

MEXICO CITY, 17 novembre - La Présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré lundi que son pays avait accepté de céder certains créneaux horaires de l'aéroport de la capitale mexicaine, très fréquenté, à des compagnies aériennes américaines, dans le cadre d'un différend entre les deux pays sur la répartition des vols.

Claudia Sheinbaum n'a pas voulu préciser le nombre de créneaux concernés. Le mois dernier, les États-Unis ont retiré leur agrément à plus d'une douzaine de liaisons exploitées par des transporteurs mexicains, en représailles à ce qu'ils appellent l'annulation illégale de vols de transporteurs américains vers le Mexique.