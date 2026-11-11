Le Mexique affirme que la répression des importations d'acier asiatique porte ses fruits alors que les négociations sur les droits de douane avec les États-Unis progressent

Le Mexique s'efforce d'empêcher que l'acier en provenance de Chine et d'autres pays ne soit acheminé via le Mexique vers les États-Unis dans le cadre de l'accord commercial nord-américain, a déclaré mercredi un responsable mexicain, alors que le Mexique fait pression sur Washington pour obtenir un allègement des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les véhicules automobiles.

Luis Rosendo Gutierrez, vice-ministre mexicain de l'Économie chargé du commerce extérieur, a déclaré aux journalistes que le gouvernement avait renforcé les mesures de traçabilité et veillait à ce que les produits n'atteignent pas les États-Unis par l'exploitation des préférences commerciales accordées au Mexique .

L’acier est devenu un sujet politiquement sensible dans les relations commerciales entre les États-Unis et le Mexique , Washington étant déterminé à empêcher les marchandises et les intrants chinois d’entrer sur le marché américain via des pays tiers.

« Nous voulons garantir – et nous garantissons – qu’il n’y a pas de triangulation d’acier ou d’autres produits qui parviennent aux États-Unis en tirant parti de notre accord commercial », a déclaré Gutierrez.

Gutierrez a indiqué que le Mexique avait retiré environ 1 100 aciéries de son registre agréé, dont beaucoup en Asie, après avoir constaté qu’elles n’existaient pas réellement. Cette mesure a permis de réduire de 80 % les importations d’acier en provenance du Vietnam au cours des derniers mois.

Il a ajouté que le Mexique avait réduit d’environ 30 % ses importations d’acier et d’aluminium en provenance de pays tiers, notamment la Chine, la Corée du Sud et l’Inde, ce qui équivaut à quelque 13 milliards de pesos (698,54 millions de dollars) en importations.

Selon Gutierrez, la priorité du Mexique est de réduire l’impact des droits de douane américains au titre de l’article 232 sur les automobiles, l’acier et l’aluminium, plutôt que de se concentrer sur une révision plus large de l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Environ 80 % des exportations mexicaines vers les États-Unis sont déjà exemptées de droits de douane, a-t-il ajouté.

Gutierrez a indiqué que les responsables américains avaient accueilli favorablement les propositions du ministre de l’Économie, Marcelo Ebrard, et que le Mexique espérait des nouvelles positives dans les semaines à venir, avant la fin de l’année.

Les analystes affirment que le Mexique n’est pas une plaque tournante du « transbordement » d’acier, pratique consistant à acheminer des marchandises via un autre pays avant qu’elles n’atteignent leur destination finale, généralement pour éviter les droits de douane.

Toutefois, un rapport publié le mois dernier par le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington, indique que certaines marchandises peuvent subir une transformation importante au Mexique avant d’être exportées vers les États-Unis, plutôt que de simplement transiter par le pays.

(1 dollar = 18,6103 pesos mexicains)