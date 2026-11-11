Le Mexique affirme que la répression des importations d'acier asiatique porte ses fruits alors que les négociations sur les droits de douane avec les États-Unis progressent

Le Mexique s'efforce de garantir qu'aucun acier provenant de Chine ou d'autres pays ne soit acheminé via son territoire vers les États-Unis dans le cadre de l'accord commercial nord-américain, a déclaré mercredi un haut responsable mexicain du commerce, alors que le Mexique fait pression sur Washington pour obtenir une exemption des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les automobiles.

Luis Rosendo Gutierrez, vice-ministre mexicain de l'Économie chargé du commerce extérieur, a déclaré aux journalistes que le gouvernement avait renforcé les mesures de traçabilité en collaboration avec les acteurs du secteur et garantissait que les produits n'atteignaient pas les États-Unis en tirant parti des préférences commerciales accordées au Mexique.

“Nous voulons garantir – et nous garantissons – qu’il n’y a pas de contournement par la voie du Mexique pour l’acier ou d’autres produits qui parviennent aux États-Unis en tirant parti de notre accord commercial”, a déclaré M. Gutierrez.

M. Gutierrez a précisé que le Mexique avait annulé environ 1 100 enregistrements d’aciéries, dont beaucoup en Asie, dont les autorités avaient constaté qu’elles n’existaient pas, ce qui a contribué à réduire les importations d’acier en provenance du Vietnam de 80% certains mois.

Il a ajouté que le Mexique avait réduit d’environ 30% ses importations d’acier et d’aluminium en provenance de pays tiers, notamment la Chine, la Corée du Sud et l’Inde, ce qui a permis de limiter les importations d’un montant d’environ 13 milliards de pesos (698,54 millions de dollars)

Selon M. Gutiérrez, la priorité du Mexique est de réduire l’impact des droits de douane américains au titre de l’article 232 sur les automobiles, l’acier et l’aluminium, plutôt que de se concentrer sur une révision plus large de l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada

M. Gutierrez a indiqué que les responsables américains s’étaient montrés réceptifs aux propositions avancées par le ministre de l’Économie, Marcelo Ebrard, et que le Mexique espérait des nouvelles positives dans les semaines à venir, avant la fin de l’année

(1 dollar = 18,6103 pesos mexicains)