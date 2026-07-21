Le Mexique affirme qu'aucun élément ne prouve que sa laitue soit à l'origine de l'épidémie aux États-Unis

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Il n'existe pour l'instant aucune preuve permettant de penser que la laitue provenant du Mexique soit à l'origine d'une épidémie de cyclosporose aux États-Unis, a déclaré mardi le ministre mexicain de la Santé, David Kershenobich.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (, CDC) ont signalé une centaine d’hospitalisations liées à cette infection parasitaire, qui provoque une diarrhée sévère et d’autres symptômes gastro-intestinaux.

L'épidémie a été attribuée à de la laitue iceberg émincée servie dans les restaurants Taco Bell de l'Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l'Ohio et de la Virginie-Occidentale. “À ce jour, aucun élément ne permet d’affirmer que l’origine se trouve là-bas”, a déclaré M. Kershenobich lors d’une conférence de presse gouvernementale régulière, faisant référence à l’État de Guanajuato, situé au centre du Mexique, où, selon lui, les autorités enquêtent sur la question. “Cependant, nous prenons toutes les précautions nécessaires au cas où ce serait le cas”, a-t-il ajouté.

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (, FDA) a déclaré samedi qu’un échantillon de laitue provenant du fournisseur Taylor Farms s’était révélé positif au parasite. Toutefois, l’agence a précisé dimanche que ce résultat était un faux positif après un nouvel examen des données.