Le Mexique abaisse son taux directeur à 5,5%

MEXICO, 14 mai (Reuters) - La banque centrale du Mexique a abaissé jeudi son principal taux directeur de 50 points de base, à 5,50%, son plus bas niveau depuis décembre 2016, et averti que l'impact économique de l'épidémie de nouveau coronavirus se ferait davantage ressentir au deuxième trimestre. Le conseil des gouverneurs de la Banxico a pris cette décision à l'unanimité. "Bien que l'ampleur et la durée des effets de la pandémie soient encore inconnues, elles devraient s'intensifier au deuxième trimestre et résulter en une contraction significative de l'emploi", déclare la banque du Mexique dans son communiqué de politique monétaire. Des analystes prédisent une récession de 10% cette année dans la deuxième économie d'Amérique latine. (Anthony Esposito version française Bertrand Boucey)

