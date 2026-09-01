Le médicament oral de Novartis contre la sclérose en plaques atteint son objectif principal lors d'études de phase avancée

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Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S a annoncé mardi que son médicament oral, le remibrutinib, avait atteint les principaux objectifs de deux études de phase avancée, démontrant ainsi sa supériorité par rapport à un médicament concurrent en matière de réduction des taux de rechute chez les patients atteints d’une forme de sclérose en plaques.

Les investisseurs attendaient avec impatience les données relatives à trois médicaments expérimentaux – le pelacarsen, le remibrutinib (médicament contre la sclérose en plaques) et la thérapie génique del-desiran –, qui représentent ensemble un potentiel de chiffre d'affaires annuel maximal de plus de 10 milliards de dollars et constituent les moteurs de la croissance à long terme de Novartis.