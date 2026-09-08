 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le médicament expérimental de Roivant contre les maladies pulmonaires atteint ses objectifs lors d'une étude de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 13:00
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roivant ROIV.O a annoncé mardi que son médicament expérimental avait atteint les principaux objectifs d'une étude de phase intermédiaire menée chez des patients souffrant d'hypertension artérielle associée à une maladie pulmonaire, ce qui a fait bondir le cours de son action d'environ 20 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Roivant a élargi son portefeuille de produits en phase avancée après avoir obtenu, le mois dernier, l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le Lisraya, un traitement contre les maladies cutanées et musculaires.

* Le laboratoire pharmaceutique a indiqué que le médicament expérimental, le mosliciguat, avait atteint l’objectif principal de l’étude, en réduisant la pression et la résistance dans les vaisseaux sanguins pulmonaires de 56,3% par rapport au placebo après 16 semaines de traitement.

* L’hypertension pulmonaire se développe chez les patients atteints d’une maladie pulmonaire interstitielle lorsque des lésions cicatricielles endommagent les vaisseaux sanguins pulmonaires, obligeant le cœur à fournir un effort supplémentaire pour pomper le sang.

* Le mosliciguat a également atteint ses objectifs secondaires, a précisé la société, en permettant aux patients de parcourir 35,2 mètres de plus lors d'un test de marche de six minutes par rapport au placebo après 16 semaines.

* Un marqueur sanguin lié à la sollicitation cardiaque a diminué de 53,2% par rapport au placebo à la semaine 16.

* Les bénéfices se sont maintenus jusqu’à la semaine 24, les patients parcourant 52,7 mètres de plus que ceux sous placebo et présentant de nouvelles réductions du marqueur de l’effort cardiaque.

* L'essai a recruté 135 patients répartis sur 87 sites dans 20 pays.

* Les options thérapeutiques actuellement disponibles pour cette pathologie comprennent les produits à base de tréprostinil par voie inhalée, tels que le Tyvaso et le Tyvaso DPI de United Therapeutics UTHR.O et le Yutrepia de Liquidia, ainsi que l’utilisation hors AMM d’inhibiteurs de la PDE5 tels que le Viagra de Viatris VTRS.O et le Cialis de Lilly LLY.N , qui contribuent à améliorer le flux sanguin dans les poumons.

* Roivant a déjà lancé une étude de phase avancée et prévoit de recruter environ 375 patients à travers le monde, a-t-elle indiqué.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 148,660 USD NYSE -0,92%
LIQUIDIA
68,6600 USD NASDAQ +0,04%
ROIVANT SCIENCES
37,820 EUR Tradegate +26,19%
ROIVANT SCIENCES
34,9300 USD NASDAQ +1,51%
UNITED THERAPEUT
487,6100 USD NASDAQ -0,54%
VIATRIS
16,8800 USD NASDAQ -0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Encore une boulette de la BCE ?
    Encore une boulette de la BCE ?
    information fournie par Ecorama 08.09.2026 14:10 

    La BCE s’apprête à relever ses taux directeurs de 25 points de base, malgré une inflation sous‑jacente à 2,4 % qui se rapproche de son objectif. La hausse des prix de l’énergie limite sa marge de manœuvre, alors que la croissance en zone euro reste positive à +0,4 % ... Lire la suite

  • Les funérailles de victimes d'une frappe aérienne israélienne ayant visé le village de Kfar Remmane la veille, dans le sud du Liban, le 8 septembre 2026 ( AFP / Mahmoud ZAYYAT )
    Dans le sud du Liban, le village de Kfar Remmane enterre ses morts
    information fournie par AFP 08.09.2026 14:08 

    Des centaines de personnes ont enterré mardi à Kfar Remmane, dans le sud du Liban, deux frères du Hezbollah et dix membres de leur famille, dont un nourrisson de trois mois, fauchés la veille par une frappe israélienne. En tête du cortège, deux cercueils sont drapés ... Lire la suite

  • L'homme d'affaires Olivier Bouygues à l'ouverture de son procès au tribunal correctionnel d'Orléans pour la destruction d'espèces d'oiseaux protégées sur son domaine de chasse en forêt de Sologne, le 7 septembre 2026 dans le Loiret ( AFP / Alain JOCARD )
    Chasse illégale: prison avec sursis requise contre le milliardaire Olivier Bouygues
    information fournie par AFP 08.09.2026 14:02 

    Une peine de cinq ans de prison avec sursis a été requise mardi devant le tribunal correctionnel d'Orléans à l'encontre du milliardaire Olivier Bouygues, jugé notamment pour destruction en bande organisée d'espèces d'oiseaux protégées sur son domaine de chasse ... Lire la suite

  • Audience devant la Cour internationale de Justice (CIJ) dans le cadre de la procédure lancée par le Nicaragua contre l'Allemagne, le 8 avril 2024 à La Haye ( ANP / Robin van Lonkhuijsen )
    CIJ: le Nicaragua accuse l'Allemagne de "multiples violations" du droit international
    information fournie par AFP 08.09.2026 14:00 

    Le Nicaragua a accusé mardi l'Allemagne de "multiples violations du droit international" devant la plus haute juridiction des Nations unies, et réitéré son allégation selon laquelle Berlin facilite un génocide à Gaza. Le pays d'Amérique centrale a saisi la Cour ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0743 +6,14%
CAC 40
8 304,44 -0,02%
Pétrole Brent
98,59 +1,32%
HAFFNER ENERGY
0,622 -6,89%
SOITEC
139,25 -2,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank