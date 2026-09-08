Le médicament expérimental de Roivant contre les maladies pulmonaires atteint ses objectifs lors d'une étude de phase intermédiaire

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Roivant ROIV.O a annoncé mardi que son médicament expérimental avait atteint les principaux objectifs d'une étude de phase intermédiaire menée chez des patients souffrant d'hypertension artérielle associée à une maladie pulmonaire, ce qui a fait bondir le cours de son action d'environ 20 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Roivant a élargi son portefeuille de produits en phase avancée après avoir obtenu, le mois dernier, l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le Lisraya, un traitement contre les maladies cutanées et musculaires.

* Le laboratoire pharmaceutique a indiqué que le médicament expérimental, le mosliciguat, avait atteint l’objectif principal de l’étude, en réduisant la pression et la résistance dans les vaisseaux sanguins pulmonaires de 56,3% par rapport au placebo après 16 semaines de traitement.

* L’hypertension pulmonaire se développe chez les patients atteints d’une maladie pulmonaire interstitielle lorsque des lésions cicatricielles endommagent les vaisseaux sanguins pulmonaires, obligeant le cœur à fournir un effort supplémentaire pour pomper le sang.

* Le mosliciguat a également atteint ses objectifs secondaires, a précisé la société, en permettant aux patients de parcourir 35,2 mètres de plus lors d'un test de marche de six minutes par rapport au placebo après 16 semaines.

* Un marqueur sanguin lié à la sollicitation cardiaque a diminué de 53,2% par rapport au placebo à la semaine 16.

* Les bénéfices se sont maintenus jusqu’à la semaine 24, les patients parcourant 52,7 mètres de plus que ceux sous placebo et présentant de nouvelles réductions du marqueur de l’effort cardiaque.

* L'essai a recruté 135 patients répartis sur 87 sites dans 20 pays.

* Les options thérapeutiques actuellement disponibles pour cette pathologie comprennent les produits à base de tréprostinil par voie inhalée, tels que le Tyvaso et le Tyvaso DPI de United Therapeutics UTHR.O et le Yutrepia de Liquidia, ainsi que l’utilisation hors AMM d’inhibiteurs de la PDE5 tels que le Viagra de Viatris VTRS.O et le Cialis de Lilly LLY.N , qui contribuent à améliorer le flux sanguin dans les poumons.

* Roivant a déjà lancé une étude de phase avancée et prévoit de recruter environ 375 patients à travers le monde, a-t-elle indiqué.