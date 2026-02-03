 Aller au contenu principal
Le médicament expérimental de Pfizer montre une perte de poids allant jusqu'à 12,3 % lors d'un essai à mi-parcours
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a déclaré mardi que son médicament expérimental contre l'obésité, qu'il a acquis dans le cadre de l'accord Metsera, a montré une perte de poids allant jusqu'à 12,3 % chez les patients non diabétiques lors d'un essai à mi-parcours.

