Le médicament expérimental de Pfizer montre une perte de poids allant jusqu'à 12,3 % lors d'un essai à mi-parcours

Pfizer PFE.N a déclaré mardi que son médicament expérimental contre l'obésité, qu'il a acquis dans le cadre de l'accord Metsera, a montré une perte de poids allant jusqu'à 12,3 % chez les patients non diabétiques lors d'un essai à mi-parcours.