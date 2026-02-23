Le médicament expérimental de Gossamer Bio contre les affections pulmonaires échoue lors d'un essai de phase tardive

Gossamer Bio GOSS.O a déclaré lundi que son médicament expérimental n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase tardive chez des patients souffrant d'une grave maladie pulmonaire et cardiaque.