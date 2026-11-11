Le médicament expérimental d'Amgen contre le syndrome de Sjögren atteint l'objectif fixé pour l'essai clinique de phase avancée

Amgen AMGN.O a annoncé mercredi que son médicament expérimental avait permis d'observer une réduction durable de l'activité de la maladie dans le cadre d'une étude de phase avancée menée auprès de patients atteints du syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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