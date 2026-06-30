Le médicament de Vistagen contre les troubles anxieux n'atteint pas son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée ; le cours de l'action s'effondre

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Vistagen Therapeutics VTGN.O a annoncé mardi que son médicament expérimental contre les troubles anxieux n'avait pas atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée visant à évaluer sa capacité à réduire les symptômes chez des adultes lors d'un exercice simulé de prise de parole en public, ce qui a entraîné une chute de près de 70 % du cours de son action lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Le médicament, le fasedienol, n’a pas permis d’obtenir une amélioration statistiquement significative par rapport au placebo pour l’objectif principal de l’essai, qui portait sur 238 adultes souffrant de trouble d’anxiété sociale, a indiqué Vistagen.

* La société a également indiqué qu’aucune différence significative n’avait été observée entre le fasedienol et le placebo sur les principaux critères d’évaluation secondaires au sein de l’ensemble de la population de l’essai.

* Une analyse post hoc a montré que le fasedienol avait amélioré les symptômes chez 123 patients souffrant d’un trouble d’anxiété sociale très sévère, a précisé Vistagen.

* Le trouble d’anxiété sociale est un trouble mental touchant plus de 30 millions d’adultes aux États-Unis, caractérisé par une peur et une détresse intenses dans des situations sociales ou de performance, selon la société.

* Le profil de sécurité et de tolérance du médicament était conforme aux études précédentes, aucune nouvelle préoccupation n’ayant été identifiée, a précisé la société de biotechnologie.

* Vistagen prévoit de réorienter progressivement ses efforts, passant du traitement des symptômes d’anxiété à court terme à un traitement plus large du trouble d’anxiété sociale.

* Elle a également indiqué qu’elle prévoyait de rencontrer l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) afin de discuter d’une voie d’autorisation potentielle qui pourrait impliquer un seul essai clinique futur de phase avancée utilisant l’échelle d’anxiété sociale de Liebowitz, un outil de mesure de la gravité de l’anxiété sociale, comme critère d’évaluation principal.

* Les liquidités actuelles de Vistagen devraient permettre de financer ses activités jusqu’en 2027, a précisé la société de biotechnologie.