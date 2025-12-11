Le médicament de Rezolute contre les maladies rares n'atteint pas son objectif principal lors d'un essai de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2, détails dans l'ensemble de l'article)

Rezolute RZLT.O a déclaré jeudi que sa thérapie visant à contrôler l'activité excessive de l'insuline chez les patients atteints d'une maladie génétique rare n'a pas montré de bénéfice significatif dans un essai de phase avancée.

Les actions de la société basée à Redwood City ont chuté de 90 % à 1,06 $ dans les échanges avant bourse.

Le traitement, appelé ersodetug, a été testé chez des patients atteints d'hyperinsulinisme congénital, une maladie dans laquelle l'organisme produit trop d'insuline et provoque de graves épisodes d'hypoglycémie. Cette maladie touche principalement les enfants et peut entraîner des lésions cérébrales si elle n'est pas correctement prise en charge.

L'essai, auquel ont participé 63 patients, n'a pas atteint son objectif principal, qui était de réduire le nombre d'épisodes hebdomadaires d'hypoglycémie.

Les patients recevant la dose la plus élevée ont vu une réduction de 45 % des épisodes hebdomadaires d'hypoglycémie, mais ce résultat n'est pas statistiquement supérieur à celui du groupe placebo, qui a enregistré une amélioration de 40 %.

L'étude n'a pas non plus montré de bénéfice significatif dans une mesure secondaire clé qui suivait le changement dans la durée moyenne des épisodes d'hypoglycémie chez les patients, à l'aide de dispositifs de surveillance continue.

Ersodetug est un traitement par anticorps conçu pour bloquer l'activité excessive de l'insuline en ciblant les récepteurs de l'insuline afin de stabiliser les niveaux de sucre dans le sang.

Rezolute a déclaré que le médicament était généralement sûr, bien que deux patients aient eu des réactions allergiques graves pendant l'essai et aient arrêté le traitement.

"Nous sommes déçus que l'étude n'ait pas démontré d'améliorations significatives", a déclaré le médecin en chef Brian Roberts.

L'entreprise prévoit de rencontrer la Food and Drug Administration (FDA) pour discuter des prochaines étapes.

L'autre essai de Rezolute en phase avancée, qui teste le médicament chez des patients souffrant d'hyperinsulinisme lié à une tumeur, est en cours et les résultats sont attendus au second semestre 2026.