Le médicament de Revolution contre le cancer du pancréas, qui permet de sauver des vies, obtient une autorisation accélérée de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les tarifs au paragraphe 3) par Padmanabhan Ananthan

La FDA américaine a approuvé le médicament révolutionnaire contre le cancer du pancréas de Revolution Medicines RVMD.O après qu’il a démontré, lors d’un essai à grande échelle, sa capacité à doubler le taux de survie des patients atteints d’un cancer avancé, offrant ainsi un nouvel espoir aux personnes touchées par cette maladie mortelle.

Ce comprimé à prise unique quotidienne, qui sera commercialisé sous le nom de Rasonque, a été approuvé pour le traitement du cancer du pancréas métastatique chez les patients ayant déjà reçu un traitement ou ne pouvant pas bénéficier d’une chimiothérapie combinée. Ce médicament est conçu pour bloquer plusieurs formes de la protéine RAS, qui contribue à la croissance tumorale dans de nombreux cancers du pancréas.

Revolution a indiqué que le médicament est désormais disponible aux États-Unisau prix de 39 800 dollarspour un traitement de 30 jours, les patients éligibles bénéficiant d'une assurance privée pouvant potentiellement ne payer que 0 dollar grâce à une aide à la prise en charge .

Lorsque Revolution a annoncé en avril les résultats des essais cliniques de ce médicament, cela a déclenché une vague de demandes . La FDA a rapidement accordé un accès anticipé à ce traitement dans le cadre de son programme d’usage compassionnel, qui permet aux patients atteints de maladies graves ou potentiellement mortelles de bénéficier de traitements expérimentaux en dehors des essais cliniques avant leur autorisation par l’organisme de réglementation.

Ce traitement a déjà permis à certains patients bénéficiant d’un accès anticipé au médicament de trouver un répit face aux effets néfastes de la chimiothérapie.

Barbara Andes, 88 ans, de Fullerton, en Californie, qui a commencé à le prendre en juillet après une année de chimiothérapie, a déclaré que ce médicament lui avait permis de reprendre ses activités habituelles et provoquait bien moins de nausées et de fatigue. Cette autorisation ouvrirait l’accès au traitement à un nombre bien plus important de patients, a-t-elle ajouté.

“Pour les patients et les familles confrontés à un cancer du pancréas métastatique, cette autorisation représente une avancée tant attendue et largement méritée”, a déclaré Brian Wolpin, directeur du Hale Family Center for Pancreatic Cancer Research au Dana-Farber Cancer Institute.

Revolution Medicines, dont le siège se trouve à Redwood City, en Californie, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant le prix et la disponibilité du médicament.

EXAMEN ACCÉLÉRÉ

Ce médicament figurait parmi les premiers produits acceptés l’année dernière par la Food and Drug Administration (FDA) dans le cadre de sa nouvelle procédure d’examen accélérée . Cette procédure vise à réduire les délais d’examen à seulement un à deux mois, contre 10 à 12 habituellement, pour les traitements répondant à des priorités sanitaires majeures aux États-Unis et à des besoins médicaux non satisfaits importants.

Les investisseurs se sont rués sur Revolution, anticipant que le Rasonque pourrait devenir une nouvelle option thérapeutique majeure, ce qui a fait grimper le cours de l’action de la société de 166 % cette année. Son autorisation était largement attendue et l’action Revolution est restée relativement stable à 211,70 dollars.

Les analystes de RBC Capital Markets ont indiqué que cette autorisation rapide, combinée aux plus de 2 000 patients déjà inscrits au programme d’accès élargi, pourrait contribuer à générer un chiffre d’affaires estimé à 28 millions de dollars aux États-Unis dans le domaine du cancer du pancréas au troisième trimestre. Les ventes du quatrième trimestre pourraient atteindre 148 millions de dollars.

À plus long terme, les analystes ont estimé que le médicament pourrait générer 11,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. L’American Cancer Society estime qu’environ 67 350 patients recevront un diagnostic de cancer du pancréas cette année.

“Compte tenu des données impressionnantes et des besoins non satisfaits, le marché pourrait probablement supporter une tarification élevée”, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.