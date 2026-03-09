 Aller au contenu principal
Le médicament de Pfizer contre l'eczéma atteint son objectif principal lors d'un essai de phase intermédiaire et prévoit une étude de phase tardive
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 12:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de médicaments Pfizer PFE.N a déclaré lundi que son médicament expérimental contre une maladie chronique de la peau avait atteint l'objectif principal d'une étude à mi-parcours.

Voici quelques détails:

* Les patients traités avec le médicament tilrekimig ont vu une réduction significative des symptômes après 16 semaines et le médicament a été bien toléré avec un profil de sécurité favorable dans l'étude, a déclaré Pfizer.

* Le médicament est actuellement testé chez des patients atteints de dermatite atopique ou d'eczéma modéré à sévère, une maladie de la peau qui provoque des démangeaisons, des éruptions cutanées étendues et une inflammation qui peut perturber les activités quotidiennes.

* Pour les trois doses, la proportion de patients présentant une forte amélioration était de 38,7 %, 51,9 % et 49,4 %, soit un taux supérieur à celui du placebo.

* Sur la base de ces résultats, Pfizer a déclaré qu'il prévoyait de faire passer le médicament en phase finale d'essai pour l'eczéma, l'essai devant débuter cette année.

* Pfizer prévoit de développer le médicament pour l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques.

* Le paysage actuel des traitements de l'eczéma comprend des médicaments établis comme le Dupixent de Regeneron REGN.O et Sanofi SASY.PA , le Rinvoq d'AbbVie ABBV.N et l'Ebglyss d'Eli Lilly LLY.N .

