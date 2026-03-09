Le médicament de Pfizer contre l'eczéma atteint son objectif principal lors d'un essai de phase intermédiaire et prévoit une étude de phase tardive

Le fabricant américain de médicaments Pfizer PFE.N a déclaré lundi que son médicament expérimental contre une maladie chronique de la peau avait atteint l'objectif principal d'une étude à mi-parcours.

Voici quelques détails:

* Les patients traités avec le médicament tilrekimig ont vu une réduction significative des symptômes après 16 semaines et le médicament a été bien toléré avec un profil de sécurité favorable dans l'étude, a déclaré Pfizer.

* Le médicament est actuellement testé chez des patients atteints de dermatite atopique ou d'eczéma modéré à sévère, une maladie de la peau qui provoque des démangeaisons, des éruptions cutanées étendues et une inflammation qui peut perturber les activités quotidiennes.

* Pour les trois doses, la proportion de patients présentant une forte amélioration était de 38,7 %, 51,9 % et 49,4 %, soit un taux supérieur à celui du placebo.

* Sur la base de ces résultats, Pfizer a déclaré qu'il prévoyait de faire passer le médicament en phase finale d'essai pour l'eczéma, l'essai devant débuter cette année.

* Pfizer prévoit de développer le médicament pour l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques.

* Le paysage actuel des traitements de l'eczéma comprend des médicaments établis comme le Dupixent de Regeneron REGN.O et Sanofi SASY.PA , le Rinvoq d'AbbVie ABBV.N et l'Ebglyss d'Eli Lilly LLY.N .