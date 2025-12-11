Le médicament de nouvelle génération de Lilly surpasse Zepbound en termes de perte de poids dans un essai de phase tardive

(Actualisation des actions, ajout d'un commentaire d'investisseur aux paragraphes 6 et 7, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10) par Christy Santhosh et Sriparna Roy

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité a aidé les patients à perdre en moyenne 28,7 % de leur poids lors d'un essai en phase finale, surpassant son médicament phare Zepbound et renforçant la position de leader de la société sur ce marché à croissance rapide.

Le marché mondial de l'obésité a bondi ces dernières années en raison de la forte demande de médicaments à base de GLP-1 tels que Zepbound et NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk, ce qui a incité les fabricants de médicaments à investir massivement dans des traitements de nouvelle génération susceptibles d'entraîner une perte de poids plus rapide, plus profonde ou plus durable.

Les actions de Lilly, qui est devenu le mois dernier le premier fabricant de médicaments à atteindre la valeur de 1 000 milliards de dollars grâce à la demande croissante de ses médicaments pour la perte de poids, ont augmenté de 1,4 % dans les échanges avant la mise sur le marché. L'action de son rival Novo, cotée en bourse aux États-Unis, a glissé brièvement après l'annonce de Lilly, avant de rebondir.

Le rétatrutide, un médicament injectable une fois par semaine, fait partie d'une classe connue sous le nom d'incrétines, conçue pour imiter l'action de l'hormone GLP-1, qui aide à réguler la glycémie, à ralentir la vidange de l'estomac et à diminuer l'appétit.

Lilly, dans son premier rapport d'essai de phase avancée, a déclaré que la dose la plus élevée du médicament permettait une perte de poids allant jusqu'à 71,2 livres en moyenne après 68 semaines, ainsi qu'un soulagement substantiel des douleurs articulaires profondes chez les participants souffrant d'obésité et d'ostéoarthrite du genou.

"Les résultats d'aujourd'hui placent la barre très haut en matière de solutions de perte de poids", a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Lilly shareholder Bahl and Gaynor.

"Pour Lilly, il s'agit probablement d'un autre médicament à succès avec une longue durée de brevet et qui s'ajoute à une gamme complète de solutions que les médecins peuvent adapter aux besoins individuels des patients", a-t-il ajouté.

Lilly a déclaré jeudi que sept autres essais de phase avancée évaluant le médicament dans l'obésité et le diabète de type 2 devraient être achevés en 2026.

LE TRIPLE "G" STIMULE LA PERTE DE POIDS

Les effets secondaires étaient conformes à ceux généralement observés dans les essais de traitement de la perte de poids, a déclaré la société, notant que la dysesthésie, une sensation cutanée anormale, s'est produite chez 20,9% des patients à la dose la plus élevée.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, a déclaré que les taux de dysesthésie étaient "élevés" et qu'il attendrait la présentation des données complètes pour mieux évaluer la gravité de ces événements.

Dans l'ensemble, 18,2 % des patients traités avec la dose la plus élevée de 12 milligrammes ont abandonné le traitement en raison d'effets indésirables, contre 4 % pour le placebo. La société a indiqué que certains arrêts de traitement étaient dus à une perte de poids perçue comme excessive.

Contrairement aux agonistes du GLP-1 tels que le tirzepatide, principe actif de Mounjaro et Zepbound de Lilly, et le semaglutide, principe actif de Wegovy et Ozempic de Novo, le rétatrutide active trois récepteurs hormonaux - le GLP-1, le GIP et le glucagon - ce qui lui vaut le surnom de "triple G".

Le concurrent Novo développe également son propre médicament candidat pour la perte de poids "triple G", UBT251 , après avoir obtenu les droits mondiaux pour le traitement de la part de United Laboratories International 3933.HK , basé en Chine, dans le cadre d'un accord de licence.

Les médicaments amaigrissants Triple-G sont censés produire une perte de poids plus importante que les générations précédentes en combinant la suppression de l'appétit, le contrôle de la glycémie et l'augmentation de la combustion des calories.

Le rétatrutide a fait l'objet d'attentes importantes de la part des investisseurs après que les données recueillies à mi-parcours ont démontré une perte de poids allant jusqu'à 24,2 % après 48 semaines, surpassant les résultats obtenus avec d'autres médicaments contre l'obésité.