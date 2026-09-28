Le médicament de Mirum contre les infections hépatiques réduit la charge virale lors d'une étude de phase avancée

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Mirum Pharmaceuticals MIRM.O a annoncé lundi que son médicament expérimental contre l'hépatite avait permis de réduire la charge virale chez les patients, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase avancée.

Voici quelques détails clés:

* Mirum testait le brelovitug, un anticorps monoclonal expérimental qui se lie à l’antigène de surface de l’hépatite B, une protéine présente à la surface du virus

* La société testait ce traitement contre l’hépatite delta chronique, une infection hépatique qui touche uniquement les personnes déjà infectées par l’hépatite B

* Cette maladie peut entraîner des symptômes graves pouvant conduire à des lésions hépatiques, voire au décès. Elle touche environ 230 000 personnes aux États-Unis et en Europe, selon les estimations de la société

* Au bout de 24 semaines, 56 % des patients ayant reçu 300 milligrammes de brelovitug et 45 % de ceux ayant reçu 900 milligrammes ont présenté une réduction de la charge virale du virus de l’hépatite D et un retour à des taux normaux d’enzymes hépatiques, contre 0 % dans le groupe de traitement différé, a indiqué la société.

* Le traitement par le brelovitug a été bien toléré dans tous les groupes de dosage, avec un profil de sécurité conforme aux données précédemment rapportées, a déclaré Mirum.

* Les résultats complets de l’étude seront présentés lors d’un prochain congrès médical, la société prévoyant de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché pour ce médicament auprès de la FDA américaine au cours du premier semestre 2027.