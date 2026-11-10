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Le médicament de Mirum contre les infections hépatiques réduit la charge virale dans le cadre d'une deuxième étude de phase avancée
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 14:09

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Mirum Pharmaceuticals MIRM.O a annoncé mardi que son traitement expérimental contre l'hépatite delta, une infection hépatique grave, avait permis de réduire la charge virale et de normaliser les taux d'enzymes hépatiques, atteignant ainsi l'objectif principal d'une deuxième étude de phase avancée.

  • La société a indiqué que 59% des patients recevant du brelovitug une fois par semaine avaient atteint ces deux résultats au bout de 24 semaines, contre aucun dans le groupe ayant reçu un traitement différé.

  • Elle a précisé que l'étude avait recruté 113 patients n'ayant jamais été traités auparavant, dont plus de la moitié souffraient d'une cirrhose ou d'une cicatrisation hépatique avancée

  • Cette dernière étude est la deuxième d’une série visant à étayer la demande d’autorisation de mise sur le marché prévue aux États-Unis, attendue au premier semestre 2027, a ajouté la société

  • Mirum avait annoncé en septembre que le brelovitug avait atteint le même objectif principal , lors de la première étude de phase avancée

  • Selon la société, les données à plus long terme ont montré que les 15 patients atteints de cirrhose traités pendant une durée allant jusqu’à 108 semaines ont tous présenté une réduction de la charge virale et un retour à des taux normaux d’enzymes hépatiques

  • Mirum n’a signalé aucun nouveau problème de sécurité, les symptômes grippaux constituant l’effet indésirable le plus fréquent

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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