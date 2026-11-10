Le médicament de Mirum contre les infections hépatiques réduit la charge virale dans le cadre d'une deuxième étude de phase avancée

Mirum Pharmaceuticals MIRM.O a annoncé mardi que son traitement expérimental contre l'hépatite delta, une infection hépatique grave, avait permis de réduire la charge virale et de normaliser les taux d'enzymes hépatiques, atteignant ainsi l'objectif principal d'une deuxième étude de phase avancée.

La société a indiqué que 59% des patients recevant des doses hebdomadaires de brelovitug avaient atteint ces deux résultats après 24 semaines, contre aucun dans le groupe ayant reçu un traitement différé

L'étude a recruté 113 patients n'ayant jamais été traités auparavant, dont plus de la moitié souffraient d'une cirrhose ou d'une cicatrisation hépatique avancée

Mirum a précisé que cette dernière étude était la deuxième d’une série visant à étayer une demande d’autorisation de mise sur le marché prévue aux États-Unis pour le brelovitug, attendue au premier semestre 2027

Jonathan Wolleben, analyste chez Citizens, a déclaré que ces résultats « réduisaient considérablement les risques » liés au parcours d’homologation du brelovitug, dans la mesure où cette deuxième étude pivot menée aux États-Unis a largement reproduit l’efficacité et la sécurité observées lors de la première

Mirum avait annoncé en septembre que le brelovitug avait atteint le même objectif principal , lors de la première étude de phase avancée

Selon la société, les données à plus long terme ont montré que les 15 patients atteints de cirrhose traités pendant une durée allant jusqu’à 108 semaines ont tous présenté une réduction de la charge virale et une normalisation des taux d’enzymes hépatiques