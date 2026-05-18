Le médicament de Merck contre le cancer de l'utérus atteint les objectifs de son essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Merck MRK.N a déclaré lundi que son médicament expérimental avait atteint les principaux objectifs d'un essai clinique de phase avancée mené chez des patientes atteintes d'un cancer de la muqueuse utérine.

La société a indiqué que son médicament, le sacituzumab tirumotécan, avait permis aux patientes de vivre plus longtemps et avait retardé la progression de leur maladie par rapport à la chimiothérapie chez celles dont le cancer avait évoluémalgré les traitements standard .

L'essai a recruté 776 patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé ou récidivant.