 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 936,19
-0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le médicament de Gilead contre le cancer du sein n'atteint pas l'objectif principal de l'étude de phase finale
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Gilead Sciences GILD.O a déclaré vendredi que son médicament contre le cancer du sein, le Trodelvy, n'a pas réduit de manière significative le risque de progression de la maladie chez les patientes lorsqu'il est utilisé comme traitement de première intention, n'atteignant pas l'objectif principal d'une étude en phase finale.

Gilead a déclaré qu'une tendance précoce à l'allongement de la survie globale, une mesure clé de l'efficacité du traitement, a été observée en faveur des patientes traitées avec le Trodelvy, par rapport à la chimiothérapie.

Les données relatives à la survie globale n'étaient toutefois pas mûres au moment de l'analyse primaire, a indiqué la société, ajoutant que l'étude se poursuivra pour évaluer cet objectif secondaire.

Trodelvy a été testé chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HR+/HER2-négatif, le sous-type de cancer le plus courant, en tant que traitement de première intention après une hormonothérapie.

Valeurs associées

GILEAD SCIENCES
123,0200 USD NASDAQ -0,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • un équipement du groupe Peloton. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les actions de Peloton bondissent, la stratégie de redressement gagne du terrain
    information fournie par Reuters 07.11.2025 15:40 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 1) Les actions de Peloton Interactive ... Lire la suite

  • Voyageurs à l'aéroport international de Chicago, Illinois le 7 novembre 2025 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )
    Paralysie budgétaire: des centaines de vols annulés dans les aéroports américains
    information fournie par AFP 07.11.2025 15:38 

    Des centaines de vols ont été annulés vendredi dans les aéroports américains en raison du blocage budgétaire qui s'étire et a conduit les autorités à alléger le trafic aérien face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel. Ces annulations font suite à la décision de l'administration ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 07.11.2025 15:17 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI de 0,44% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,62% pour le Nasdaq. * TESLA TSLA.O

  • EDMOND DE ROTHSCHILD AM
    La donnée : un actif stratégique bien au-delà de la sphère technologique
    information fournie par Edmond de Rothschild AM 07.11.2025 14:59 

    Conviction forte d'Edmond de Rothschild Asset Management depuis plus d'une décennie : la donnée est l'actif stratégique par excellence. EdR Fund Big Data : un fonds actions internationales à coloration technologique Loin d'être un fonds purement technologique, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank