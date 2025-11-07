Le médicament de Gilead contre le cancer du sein n'atteint pas l'objectif principal de l'étude de phase finale

Gilead Sciences GILD.O a déclaré vendredi que son médicament contre le cancer du sein, le Trodelvy, n'a pas réduit de manière significative le risque de progression de la maladie chez les patientes lorsqu'il est utilisé comme traitement de première intention, n'atteignant pas l'objectif principal d'une étude en phase finale.

Gilead a déclaré qu'une tendance précoce à l'allongement de la survie globale, une mesure clé de l'efficacité du traitement, a été observée en faveur des patientes traitées avec le Trodelvy, par rapport à la chimiothérapie.

Les données relatives à la survie globale n'étaient toutefois pas mûres au moment de l'analyse primaire, a indiqué la société, ajoutant que l'étude se poursuivra pour évaluer cet objectif secondaire.

Trodelvy a été testé chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HR+/HER2-négatif, le sous-type de cancer le plus courant, en tant que traitement de première intention après une hormonothérapie.