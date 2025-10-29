Le médicament de BridgeBio pour un trouble calcique rare atteint les objectifs de l'étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations générales et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6)

BridgeBio Pharma BBIO.O a déclaré mercredi que son médicament expérimental pour une maladie génétique rare qui provoque un faible taux de calcium dans le sang a atteint tous les objectifs principaux et secondaires d'une étude de stade avancé, ce qui a fait grimper ses actions de 9,1 % dans les échanges avant bourse.

Dans une étude portant sur 70 patients, 76 % d'entre eux ont atteint les niveaux cibles de calcium sanguin et urinaire après 24 semaines de traitement par encaleret, contre seulement 4 % lorsque les mêmes patients recevaient un traitement standard plus tôt dans l'étude.

encaleret est un traitement potentiel de l'hypocalcémie autosomique dominante de type 1 (ADH1), qui entraîne un faible taux de calcium dans le sang et un taux de calcium élevé dans les urines, ce qui provoque des crampes musculaires, des spasmes et parfois des problèmes rénaux.

Quatre-vingt-onze pour cent des patients prenant encaleret ont vu leur taux d'hormone parathyroïdienne naturelle augmenter et dépasser la limite inférieure de la normale, contre seulement 7 % des patients recevant le traitement standard.

Ces données placent BridgeBio en première ligne pour être le premier traitement ciblé de cette maladie génétique rare à obtenir une autorisation de mise sur le marché.

La semaine dernière, les analystes de TD Cowen ont déclaré que "l'encaleret dans l'ADH1 a la plus forte probabilité de succès technique parmi les candidats de BridgeBio en phase finale" et ont estimé les ventes mondiales maximales à 750 millions de dollars d'ici 2035.

Le traitement standard actuel de l'ADH1, pour lequel aucune thérapie n'a été approuvée par la FDA aux États-Unis, comprend des suppléments de calcium et des analogues actifs de la vitamine D. Cependant, ces thérapies augmentent souvent le taux de calcium dans les urines, ce qui peut entraîner des complications rénales.

encaleret a été bien toléré, sans aucun arrêt de traitement, a indiqué la société, ajoutant qu'elle prévoit de déposer sa demande de mise sur le marché pour le médicament au cours du premier semestre 2026.