Le médicament de Biomea contre le diabète est prometteur et pourrait être efficace pour les personnes répondant au GLP-1

Le médicament expérimental de Biomea Fusion BMEA.O a montré un contrôle soutenu de la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2 et pourrait bénéficier à ceux qui ne répondent pas aux thérapies GLP-1 telles que l'Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO , a déclaré la société lundi.

Les niveaux de sucre dans le sang sont restés plus bas neuf mois après l'arrêt du traitement avec le médicament, l'icovamenib, ce qui suggère qu'il pourrait aider à restaurer les cellules qui produisent l'insuline.

Dans l 'étude de mi-parcours d'une durée d'un an, les patients atteints de diabète de type 2 qui n'obtenaient pas de résultats avec l'Ozempic de Novo ont également montré une amélioration notable après 12 semaines de traitement, a déclaré Biomea.

L 'icovamenib a réduit la glycémie de ces patients de 1,3 % en moyenne, par rapport aux patients sous placebo. La réduction dans l'ensemble de la population étudiée était de 1,8 %.

L'icovamenib agit en bloquant partiellement une protéine appelée ménine, rétablissant potentiellement la production naturelle d'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2.

Le médicament a particulièrement bien fonctionné chez les personnes dont l'organisme ne produit pas suffisamment d'insuline, un groupe habituellement difficile à traiter.

En 2024, la Food and Drug Administration des États-Unis a suspendu les essais cliniques de Biomea Fusion sur l'icovamenib, en raison de préoccupations concernant une toxicité hépatique potentielle observée au cours de la phase d'escalade de la dose de l'étude.

La suspension a été levée trois mois plus tard, en septembre 2024, après que Biomea a révisé son protocole d'étude pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

La société a déclaré lundi qu'elle prévoyait de commencer deux autres études de stade intermédiaire au quatrième trimestre 2025 - l'une ciblant les patients souffrant d'une carence en insuline et l'autre se concentrant sur ceux qui ne répondent pas aux thérapies GLP-1.

Les actions de la société ont inversé les gains antérieurs et ont chuté de 5,2 % dans un marché agité après l'annonce d'une offre publique.