 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le médicament d'Ultragenyx contre les maladies osseuses n'améliore pas le taux de fracture dans les essais de phase avancée
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Informations sur l'évolution de l'action, les détails de l'essai et la maladie ajoutées tout au long du texte.)

Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O a déclaré lundi que les études de phase avancée ont montré que son médicament expérimental pour un type de maladie osseuse génétique n'a pas réussi à réduire le nombre de fractures par an.

Les actions de la société ont baissé de 42% dans les échanges avant bourse.

Le développeur de médicaments testait le traitement appelé setrusumab chez les enfants et les jeunes adultes atteints d'ostéogenèse imparfaite dans le cadre de deux études de phase avancée.

L'ostéogenèse imparfaite, un groupe de troubles génétiques ayant un impact sur le métabolisme osseux, peut entraîner une fragilité accrue des os, ce qui contribue à un taux élevé de fractures. Il existe plusieurs types de cette maladie, dont les symptômes varient de légers à graves.

La société a déclaré que le setrusumab n'avait pas atteint l'objectif principal de réduction significative du taux annualisé de fractures cliniques, par rapport au placebo ou aux bisphosphonates - une classe de médicaments principalement utilisés pour traiter les affections qui affectent la densité osseuse.

Le médicament a toutefois atteint les objectifs secondaires d'amélioration de la densité minérale osseuse dans les deux études de phase avancée, a déclaré Ultragenyx.

"Nous sommes surpris et déçus par ces résultats, compte tenu des données prometteuses de notre étude de phase 2 et du manque d'options thérapeutiques approuvées disponibles pour les patients atteints d'ostéogenèse imparfaite", a déclaré Emil Kakkis, directeur général d'Ultragenyx.

Ultragenyx effectue des analyses supplémentaires sur les données des deux études, y compris sur d'autres critères cliniques et de santé osseuse au-delà des fractures, afin d'évaluer les prochaines étapes, a-t-elle indiqué.

Elle évalue également ses opérations planifiées afin de mettre en œuvre des réductions de dépenses significatives.

Le setrusumab est conçu pour bloquer la sclérostine, un régulateur négatif de la formation osseuse. Le blocage de la sclérostine devrait augmenter la formation de nouveaux os, la densité minérale osseuse et la solidité des os chez les patients atteints de la maladie.

Valeurs associées

ULTRAGENYX PHARM
19,9100 USD NASDAQ -41,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street recule, affaiblie par la tech
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:09 

    La Bourse de New York évolue en baisse lundi, entamant dans le rouge la dernière semaine d'échanges de l'année avec des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,30%, l'indice Nasdaq reculait de 0,56% et l'indice ... Lire la suite

  • Un avion de chasse Mirage 2000 de l’armée de l’air taïwanaise décolle de la base aérienne de Hsinchu le 29 décembre 2025. ( AFP / CHENG Yu-chen )
    La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:03 

    La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Câbles sous-marins: Prysmian s'allie avec Fincantieri dans les télécommunications
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.12.2025 15:53 

    Le leader mondial des câbles industriels, l'Italien Prysmian, s'est allié avec le constructeur naval Fincantieri pour racheter Xtera, un concepteur de câbles sous-marins dans le secteur stratégique des télécoms, ont annoncé les trois sociétés lundi. Xtera sera ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street ouvre en baisse à la veille des "minutes" de la Fed
    information fournie par Reuters 29.12.2025 15:50 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les valeurs technologiques ayant effacé une partie de leurs ‍gains de la semaine dernière, tandis que la prudence reste de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank