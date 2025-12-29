Le médicament d'Ultragenyx contre les maladies osseuses n'améliore pas le taux de fracture dans les essais de phase avancée

(Informations sur l'évolution de l'action, les détails de l'essai et la maladie ajoutées tout au long du texte.)

Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O a déclaré lundi que les études de phase avancée ont montré que son médicament expérimental pour un type de maladie osseuse génétique n'a pas réussi à réduire le nombre de fractures par an.

Les actions de la société ont baissé de 42% dans les échanges avant bourse.

Le développeur de médicaments testait le traitement appelé setrusumab chez les enfants et les jeunes adultes atteints d'ostéogenèse imparfaite dans le cadre de deux études de phase avancée.

L'ostéogenèse imparfaite, un groupe de troubles génétiques ayant un impact sur le métabolisme osseux, peut entraîner une fragilité accrue des os, ce qui contribue à un taux élevé de fractures. Il existe plusieurs types de cette maladie, dont les symptômes varient de légers à graves.

La société a déclaré que le setrusumab n'avait pas atteint l'objectif principal de réduction significative du taux annualisé de fractures cliniques, par rapport au placebo ou aux bisphosphonates - une classe de médicaments principalement utilisés pour traiter les affections qui affectent la densité osseuse.

Le médicament a toutefois atteint les objectifs secondaires d'amélioration de la densité minérale osseuse dans les deux études de phase avancée, a déclaré Ultragenyx.

"Nous sommes surpris et déçus par ces résultats, compte tenu des données prometteuses de notre étude de phase 2 et du manque d'options thérapeutiques approuvées disponibles pour les patients atteints d'ostéogenèse imparfaite", a déclaré Emil Kakkis, directeur général d'Ultragenyx.

Ultragenyx effectue des analyses supplémentaires sur les données des deux études, y compris sur d'autres critères cliniques et de santé osseuse au-delà des fractures, afin d'évaluer les prochaines étapes, a-t-elle indiqué.

Elle évalue également ses opérations planifiées afin de mettre en œuvre des réductions de dépenses significatives.

Le setrusumab est conçu pour bloquer la sclérostine, un régulateur négatif de la formation osseuse. Le blocage de la sclérostine devrait augmenter la formation de nouveaux os, la densité minérale osseuse et la solidité des os chez les patients atteints de la maladie.