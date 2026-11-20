La société Erasca ERAS.O a annoncé vendredi que son médicament expérimental contre le cancer avait entraîné une réduction de la taille des tumeurs chez de nombreux patients atteints d’un cancer du pancréas ou du poumon à un stade avancé, dans le cadre d’un essai clinique de phase précoce.

Sur les 25 patients atteints d'un cancer du pancréas ayant pris une dose quotidienne de 32 mg du médicament ERAS-0015, 44 % ont vu leurs tumeurs régresser de manière significative, a indiqué Erasca.

Chez les patients présentant les deux variations génétiques les plus courantes de la maladie, le taux de réponse a grimpé à 69 %

Dans le cas du cancer du poumon, 60 % des cinq patients ayant déjà reçu une immunothérapie et une chimiothérapie ont répondu au médicament

L’ERAS-0015 agit comme une « colle moléculaire » qui bloque les protéines RAS défectueuses, coupant ainsi efficacement les signaux vitaux dont les cellules cancéreuses ont besoin pour se développer et se multiplier

Les protéines RAS agissent comme des interrupteurs « marche-arrêt » pour la croissance cellulaire, mais peuvent rester bloquées en position « marche » lorsqu’elles mutent, entraînant ainsi la croissance incontrôlée de nombreux cancers courants et mortels

Erasca a indiqué que le traitement était globalement bien toléré

La société avait précédemment signalé un décès dû à une inflammation pulmonaire chez un patient prenant une dose de 24 mg du médicament

Erasca prévoit de lancer des essais cliniques de phase avancée sur les cancers du pancréas et du poumon en 2027