La société Erasca ERAS.O a annoncé vendredi que son médicament expérimental contre le cancer avait entraîné une réduction de la taille des tumeurs chez de nombreux patients atteints d’un cancer du pancréas ou du poumon à un stade avancé, dans le cadre d’un essai clinique de phase précoce.
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Sur les 25 patients atteints d'un cancer du pancréas ayant pris une dose quotidienne de 32 mg du médicament ERAS-0015, 44 % ont vu leurs tumeurs régresser de manière significative, a indiqué Erasca.
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Chez les patients présentant les deux variations génétiques les plus courantes de la maladie, le taux de réponse a grimpé à 69 %
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Dans le cas du cancer du poumon, 60 % des cinq patients ayant déjà reçu une immunothérapie et une chimiothérapie ont répondu au médicament
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L’ERAS-0015 agit comme une « colle moléculaire » qui bloque les protéines RAS défectueuses, coupant ainsi efficacement les signaux vitaux dont les cellules cancéreuses ont besoin pour se développer et se multiplier
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Les protéines RAS agissent comme des interrupteurs « marche-arrêt » pour la croissance cellulaire, mais peuvent rester bloquées en position « marche » lorsqu’elles mutent, entraînant ainsi la croissance incontrôlée de nombreux cancers courants et mortels
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Erasca a indiqué que le traitement était globalement bien toléré
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La société avait précédemment signalé un décès dû à une inflammation pulmonaire chez un patient prenant une dose de 24 mg du médicament
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Erasca prévoit de lancer des essais cliniques de phase avancée sur les cancers du pancréas et du poumon en 2027
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La société a indiqué qu’elle testerait également ce médicament en association avec un deuxième traitement expérimental, l’ERAS-4001, à partir de 2027
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