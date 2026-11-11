Le médicament d'Amgen contre le syndrome de Sjögren réduit l'activité de la maladie lors d'un essai clinique

Amgen AMGN.O a déclaré mercredi que les données détaillées d’un essai clinique de phase avancée montraient que son médicament expérimental contre la maladie de Sjögren réduisait significativement l’activité de la maladie chez les patients.

Ces résultats viennent compléter les premiers résultats publiés par la société en septembre concernant ce médicament, le dazodalibep

La maladie de Sjögren est une affection auto-immune qui attaque les glandes produisant l'humidité dans l'organisme, provoquant une sécheresse oculaire et buccale, de la fatigue et des douleurs

Les patients recevant 1 500 mg de dazodalibep toutes les quatre semaines ont vu leur score d’activité de la maladie baisser de 5,6 points sur 48 semaines, contre 3,8 points pour le placebo — soit un écart de 1,8 point

Ceux recevant une dose de 3 000 mg toutes les 12 semaines ont vu leur score baisser de 5,2 points, soit un écart de 1,4 point par rapport au placebo

Les deux posologies ont atteint l’objectif principal de l’essai, et l’effet est apparu dès la quatrième semaine, a indiqué Amgen

L'essai a recruté 648 patients présentant une activité systémique modérée à sévère de la maladie

Selon la Fondation Sjögren, cette maladie touche jusqu’à 4 millions d’Américains et environ 90 % des adultes diagnostiqués sont des femmes