 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le médicament d'Amgen contre le syndrome de Sjögren réduit l'activité de la maladie lors d'un essai clinique
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 14:59

Ajouter Boursorama à vos sources

Amgen AMGN.O a déclaré mercredi que les données détaillées d’un essai clinique de phase avancée montraient que son médicament expérimental contre la maladie de Sjögren réduisait significativement l’activité de la maladie chez les patients.

  • Ces résultats viennent compléter les premiers résultats publiés par la société en septembre concernant ce médicament, le dazodalibep

  • La maladie de Sjögren est une affection auto-immune qui attaque les glandes produisant l'humidité dans l'organisme, provoquant une sécheresse oculaire et buccale, de la fatigue et des douleurs

  • Les patients recevant 1 500 mg de dazodalibep toutes les quatre semaines ont vu leur score d’activité de la maladie baisser de 5,6 points sur 48 semaines, contre 3,8 points pour le placebo — soit un écart de 1,8 point

  • Ceux recevant une dose de 3 000 mg toutes les 12 semaines ont vu leur score baisser de 5,2 points, soit un écart de 1,4 point par rapport au placebo

  • Les deux posologies ont atteint l’objectif principal de l’essai, et l’effet est apparu dès la quatrième semaine, a indiqué Amgen

  • L'essai a recruté 648 patients présentant une activité systémique modérée à sévère de la maladie

  • Selon la Fondation Sjögren, cette maladie touche jusqu’à 4 millions d’Américains et environ 90 % des adultes diagnostiqués sont des femmes

  • Novartis NOVN.S et Johnson & Johnson JNJ.N développent également des médicaments pour traiter la maladie de Sjögren, pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé aux États-Unis

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

AMGEN
461,4750 USD NASDAQ -0,81%
JOHNSON&JOHNSON
277,270 USD NYSE -1,25%
NOVARTIS
132,860 CHF Swiss EBS Stocks -1,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,37 +15,00%
CAC 40
8 311,52 +0,40%
SOITEC
106,8 +10,33%
Pétrole Brent
94,58 +2,78%
2CRSI
18,25 +6,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank