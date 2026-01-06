Le médicament d'Alumis contre les maladies de la peau atteint l'objectif principal dans les essais de phase avancée ; les actions montent en flèche

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Alumis ALMS.O a déclaré mardi que son médicament expérimental pour traiter une maladie de peau courante avait atteint l'objectif principal dans deux études de phase avancée, offrant l'espoir d'une nouvelle option de traitement par voie orale qui affecte des millions d'Américains.

Les actions de la société basée à South San Francisco ont grimpé de plus de 90 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le médicament, l'envudeucitinib, est en cours de développement pour traiter le psoriasis en plaques modéré à sévère, une maladie chronique qui provoque des plaques rouges et squameuses sur la peau. Selon la National Psoriasis Foundation, plus de 8 millions de personnes sont atteintes de psoriasis aux États-Unis.

Dans les essais, environ 65 % des patients ont vu leurs symptômes cutanés s'améliorer de 90 % ou plus après 24 semaines de traitement. Plus de 40 % des patients ont vu leurs symptômes disparaître complètement, selon l'entreprise.

Le médicament a également mieux fonctionné qu'un placebo et a surpassé l'Otezla, le médicament oral d'Amgen ( AMGN.O ), a ajouté Alumis.

Thomas Smith, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que le médicament offrait "un potentiel d'inhibition de TYK2 de premier ordre" et une efficacité proche de celle des médicaments injectables les plus vendus.

L'envudeucitinib agit en bloquant TYK2, une protéine qui aide à déclencher des signaux immunitaires liés à l'inflammation. Cela permet de réduire la réponse immunitaire hyperactive à l'origine du psoriasis.

L'entreprise prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché américain de l'envudeucitinib au cours du second semestre 2026. Si l'envudeucitinib est autorisé, il sera en concurrence avec le Sotyktu de Bristol Myers Squibb BMY.N , un autre médicament de la même classe approuvé pour le psoriasis en 2022.