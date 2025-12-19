 Aller au contenu principal
Le médicament d'Altimmune contre un type de maladie du foie présente des avantages dans une étude de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Altimmune ALT.O a déclaré vendredi que son médicament expérimental améliorait les signes de cicatrisation du foie et la santé du foie après 48 semaines de traitement dans une étude à mi-parcours sur des patients atteints d'une grave maladie du foie gras connue sous le nom de MASH.

Les actions de la société ont augmenté de 7,3 % dans les échanges avant bourse.

ALTIMMUNE
5,0450 USD NASDAQ -0,88%
