Le médicament contre les maladies de la peau de Zura Bio échoue lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

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Zura Bio ZURA.O a annoncé lundi que son médicament expérimental n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire menée chez des patients atteints d'hidradénite suppurée, une maladie cutanée chronique qui provoque l'apparition de nodules douloureux sous la peau.

L'action de la société de biotechnologie a chuté de plus de 70 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* La société a indiqué que le tibulizumab n'avait pas atteint l'objectif principal de l'étude, qui consistait à démontrer un bénéfice par rapport au placebo dans la réduction des abcès et des nodules cutanés inflammatoires après 16 semaines.

* Les principaux objectifs secondaires n’ont pas non plus été atteints, notamment les mesures visant à évaluer la proportion de patients ayant obtenu une réduction d’au moins 50 % et 75 % des lésions liées à la maladie

* Zura a déclaré qu’elle mettrait fin au développement du tibulizumab pour l’hidradénite suppurée, mais qu’elle poursuivrait ses recherches sur ce médicament dans le cadre de la sclérose systémique, qui peut entraîner un durcissement de la peau et des organes, et de la polymyalgie rhumatismale, une affection inflammatoire provoquant des douleurs et des raideurs musculaires

* L’essai a recruté 247 adultes atteints d’hidradénite suppurée modérée à sévère, qui ont été répartis de manière aléatoire pour recevoir l’une des deux doses de tibulizumab ou un placebo

* Les deux doses de tibulizumab ont réduit le nombre de lésions de 56 % et 58,1 % respectivement, contre une réduction de 52,5 % dans le groupe placebo, a indiqué la société

* Elle a ajouté que le médicament était bien toléré, tandis qu’un décès survenu dans le groupe recevant la dose la plus élevée a été jugé sans rapport avec le traitement par l’investigateur de l’étude

* Zura a déclaré disposer de 187,7 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 30 septembre, ce qui, selon elle, devrait permettre de financer ses activités prévues au moins jusqu'à la fin de l'année 2028