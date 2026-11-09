Le médicament contre les maladies de la peau de Zura Bio échoue lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

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Mise à jour: évolution du cours de l'action et ajout d'un commentaire d'analyste au point 5)

par Sahil Pandey

Zura Bio ZURA.O a annoncé lundi que son médicament expérimental n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire menée chez des patients atteints d'hidradénite suppurée, une maladie cutanée chronique provoquant l'apparition de nodules douloureux sous la peau.

L'action de la société de biotechnologie a chuté de plus de 75 % en début de séance.

* La société a indiqué que le tibulizumab n’avait pas atteint l’objectif principal de l’étude, qui était de démontrer un bénéfice par rapport au placebo dans la réduction des abcès et des nodules cutanés inflammatoires après 16 semaines

* Les principaux objectifs secondaires n’ont pas non plus été atteints, notamment les mesures évaluant la proportion de patients ayant obtenu une réduction d’au moins 50 % et 75 % des lésions cutanées liées à la maladie

* Zura a déclaré qu’elle mettrait fin au développement du tibulizumab pour l’hidradénite suppurée, mais qu’elle poursuivrait ses recherches sur ce traitement dans le cadre de la sclérose systémique, qui peut entraîner un durcissement de la peau et des organes internes, ainsi que de la polymyalgie rhumatismale, une affection inflammatoire provoquant des douleurs et des raideurs musculaires

* La société a indiqué disposer de 187,7 millions de dollars (XX,X millions d'euros) de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 30 septembre, ce qui, selon elle, devrait permettre de financer ses activités prévues au moins jusqu’à la fin de 2028

* Martin Fan, analyste chez Wedbush, a estimé que la chute du cours de l’action était exagérée, soulignant la situation de trésorerie de Zura, à 1,47 dollar par action, ainsi que la publication des résultats d’une étude sur la sclérose systémique prévue au premier semestre 2027, qui, selon lui, n’avait aucun lien avec l’échec de l’essai clinique sur la maladie de la peau

* L'essai a recruté 247 adultes atteints d'hidradénite suppurée modérée à sévère, qui ont été répartis de manière aléatoire pour recevoir l'une des deux doses de tibulizumab ou un placebo

* Les deux doses de tibulizumab ont réduit le nombre de lésions de 56 % et 58,1 % respectivement, contre une réduction de 52,5 % dans le groupe placebo, a indiqué la société

* Elle a ajouté que le médicament avait été bien toléré, et qu’un décès survenu dans le groupe recevant la dose la plus élevée avait été jugé sans rapport avec le traitement par l’investigateur de l’étude