Le médicament contre le cancer du sein d'AstraZeneca échoue lors d'un essai clinique de phase avancée

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AstraZeneca AZN.L a annoncé vendredi que son médicament contre le cancer du sein n'avait pas atteint l'objectif principal, à savoir améliorer la survie sans progression, lors d'un essai clinique de phase avancée.