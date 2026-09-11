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Le médicament contre le cancer du sein d'AstraZeneca échoue lors d'un essai clinique de phase avancée
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 22:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AstraZeneca AZN.L a annoncé vendredi que son médicament contre le cancer du sein n'avait pas atteint l'objectif principal, à savoir améliorer la survie sans progression, lors d'un essai clinique de phase avancée.

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