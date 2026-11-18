Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé mercredi que les données préliminaires issues de deux études de phase avancée montraient que son traitement expérimental contre la psychose associée à la maladie d'Alzheimer avait permis d'atténuer les symptômes des patients.
Les investisseurs suivent de près la question de savoir si le Cobenfy, actuellement autorisé aux États-Unis pour le traitement de la schizophrénie, pourra être étendu au traitement de la maladie d'Alzheimer et stimuler la croissance future de l'entreprise.
Voici plus de détails:
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Dans les deux études, le Cobenfy — dont le nom chimique est KarXT — a été associé à une amélioration des scores observés par les cliniciens concernant les hallucinations et les délires, ainsi que de la gravité globale de la maladie, a indiqué Bristol
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La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative dévastatrice et le type de démence le plus courant chez les adultes. La société estime qu’environ 30 à 50 % des patients atteints de la maladie d’Alzheimer présentent des symptômes tels que des hallucinations et des délires
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Ces résultats préliminaires sont les premiers à être divulgués dans le cadre du programme de phase avancée actuellement en cours .
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Au cours d’une étude de 12 semaines, les patients traités par ce médicament ont présenté une réduction moyenne de 12 points des symptômes tels que les hallucinations et les délires, par rapport à un score initial de 14 ,4
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Parmi les patients ayant suivi le traitement jusqu’au bout pendant 52 semaines, le médicament a été globalement bien toléré, avec de faibles taux d’abandon, a indiqué le laboratoire
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À 52 semaines, des effets indésirables liés au traitement sont survenus chez 65,1 % des patients , des effets indésirables graves liés au traitement chez 7,7 %, tandis que 4 , 7 % ont arrêté le traitement en raison d’effets indésirables
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