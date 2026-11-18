Le médicament contre la schizophrénie de Bristol Myers Squibb soulage les symptômes de psychose liés à la maladie d'Alzheimer, selon des données préliminaires

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé mercredi que les données préliminaires issues de deux études de phase avancée montraient que son traitement expérimental contre la psychose associée à la maladie d'Alzheimer avait permis d'atténuer les symptômes des patients.

Les investisseurs suivent de près la question de savoir si le Cobenfy, actuellement autorisé aux États-Unis pour le traitement de la schizophrénie, pourra être étendu au traitement de la maladie d'Alzheimer et stimuler la croissance future de l'entreprise.

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