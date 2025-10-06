Le médicament contre l'obésité de Skye Bioscience n'atteint pas l'objectif principal de l'étude à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document, actions dans le paragraphe 1)

Skye Bioscience SKYE.O a déclaré lundi que son médicament expérimental n'a pas aidé les adultes en surpoids à perdre du poids de manière significative par rapport au placebo, n'atteignant pas l'objectif principal d'une étude à mi-parcours et faisant chuter ses actions de 66% avant la cloche.

La société a déclaré que les patients recevant le médicament expérimental, le nimacimab, ont perdu 1,52 % de leur poids corporel, contre 0,26 % pour les patients recevant le placebo.

Cependant, les patients qui ont pris le nimacimab en même temps que le semaglutide ont perdu 13,2 % de leur poids corporel en moyenne, contre 10,25 % pour ceux qui ont pris le semaglutide seul, a déclaré l'entreprise.

Le médicament a été bien toléré, a déclaré Skye, ajoutant que le nimacimab associé au semaglutide n'a pas augmenté les effets secondaires liés à l'estomac, et qu'aucun problème neuropsychiatrique lié au nimacimab n'a été signalé.