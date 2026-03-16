Le médicament contre l'obésité de Rhythm Pharma n'atteint pas son objectif principal lors d'un essai de phase avancée

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(Ajout des mouvements d'actions dans le paragraphe 2, détails dans les paragraphes 3-4)

Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O a déclaré lundi que son médicament expérimental contre l'obésité pour les patients atteints de maladies génétiques rares n'avait pas atteint l'objectif principal d'un essai en phase finale.

Les actions de la société basée à Boston ont chuté de plus de 7% dans les échanges prolongés.

L'essai visait à déterminer si le médicament, le setmelanotide, pouvait réduire de manière significative l'indice de masse corporelle (IMC) par rapport à un placebo sur une période de 52 semaines chez des patients dont l'obésité est causée par des mutations génétiques spécifiques.

Les quatre groupes de patients participant à l'essai sont chacun porteurs d'une variante génétique différente - POMC/PCSK1, LEPR, SRC1 et SH2B1 - qui perturbe une voie biologique du cerveau connue pour réguler la faim et le poids corporel.