Le médicament contre l'asthme développé par AstraZeneca et Amgen s'avère efficace lors d'un essai clinique de phase avancée portant sur une maladie de l'œsophage

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* Tezspire réduit l'inflammation et facilite la déglutition

* Cela fait suite aux récents revers essuyés par Wainua, le camizestrant et l'Ultomiris

* Tezspire est déjà autorisé aux États-Unis et dans l’UE pour le traitement de l’asthme sévère

(Ajoute des détails sur les essais d'AstraZeneca et le contexte dans les paragraphes 4 à 8)

AstraZeneca AZN.L a annoncé jeudi que son médicament contre l’asthme, Tezspire, avait atteint les principaux objectifs d’un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints d’une affection inflammatoire chronique de l’œsophage, apportant ainsi un nouveau souffle après une série de revers concernant son portefeuille de produits.

L’étude a montré que Tezspire, développé en collaboration avec Amgen AMGN.O , réduisait significativement l’inflammation de l’œsophage et soulageait les difficultés de déglutition par rapport à un placebo chez les patients souffrant d’œsophagite éosinophile, une affection qui touche plus de 470 000 personnes aux États-Unis.

Le directeur général Pascal Soriot mène AstraZeneca vers son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2030, en misant sur le lancement de jusqu’à 20 nouveaux médicaments alors que l’entreprise est confrontée à des expirations de brevets et à des défis géopolitiques.

Mais le laboratoire pharmaceutique a récemment essuyé plusieurs revers. En juillet, le Wainua a échoué de manière inattendue lors d’un essai clinique sur les maladies cardiaques, tandis qu’une étude de phase avancée portant sur le médicament contre les maladies rares Ultomiris a également échoué. En mai, un comité réglementaire américain a rejeté son médicament contre le cancer du sein, le camizestrant , en raison de problèmes liés à la conception de l’essai.

AstraZeneca a également interrompu ce mois-ci une étude avancée sur le volrustomig , un médicament expérimental contre le cancer du poumon, après qu’un comité chargé de superviser l’essai a estimé qu’il était peu probable qu’il atteigne son objectif principal.

Jeudi, à 07h29 GMT, l'action de la société reculait de 0,5 %, après avoir chuté de 14 % depuis l'échec de l'essai sur le Wainua.

Bien que les résultats concernant le Tezspire soient encourageants, les investisseurs restent attentifs aux résultats à venir de deux essais cliniques sur le cancer, considérés comme essentiels pour le portefeuille de produits d'AstraZeneca et pour alléger la pression sur le titre.

Tezspire est un anticorps monoclonal qui bloque une protéine appelée TSLP, susceptible de déclencher une inflammation dans les pathologies impliquant des éosinophiles, un type de globules blancs, ainsi que dans l’asthme sévère.

Ce médicament est déjà autorisé aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans d’autres pays en tant que traitement d’appoint pour l’asthme sévère et est en concurrence avec le Dupixent, le médicament à succès de Sanofi SASY.PA et de Regeneron REGN.O .

Tezspire a généré 1,13 milliard de dollars de chiffre d’affaires pour AstraZeneca en 2025.