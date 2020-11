Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le médicament contre Alzheimer de Biogen jugé efficace par la FDA, le titre prend 40% Reuters • 04/11/2020 à 18:41









par Deena Beasley et Manojna Maddipatla 4 novembre (Reuters) - Biogen BIIB.O a fourni des preuves "extrêmement convaincantes" de l'efficacité de son traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer, ont déclaré mercredi des membres de la Food and Drug Administration (FDA), laissant ainsi augurer son approbation prochaine par l'autorité sanitaire américaine. Le titre Biogen a bondi de 40% à Wall Street à la suite de ces déclarations. L'approbation de ce traitement pourrait intervenir d'ici mars, ce qui ferait de ce médicament, l'aducanumab, le premier à être approuvé depuis plusieurs décennies qui serait susceptible de ralentir cette très grave maladie neurodégénérative. Des documents en ce sens ont été publiés avant la réunion vendredi d'un panel indépendant, qui doit recommander ou non à la FDA de l'approuver. "Les documents d'information permettent d'anticiper un vote favorable du Comité consultatif, ce qui est de bon augure pour l'approbation", a déclaré Yatin Suneja, analyste de Guggenheim, dans une note de recherche. La FDA a généralement tendance à suivre l'avis de ce comité. Les experts de la FDA ont estimé dans ce document préparatoire que les résultats d'un essai pivot sur l'aducanumab étaient convaincants et fortement positifs. Ils ont reconnu qu'un deuxième essai de grande envergure avait échoué, sans que cela ne mette en cause selon eux les résultats positifs du premier essai. En octobre dernier, plusieurs mois après deux premières études non concluantes, Biogen avait relancé le processus de demande d'approbation du médicament, développé avec la société japonaise Eisai 4523.T . (Manas Mishra, Manojna Maddipatla; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

