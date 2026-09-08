Le médicament anticancéreux combiné d'Inhibrx réduit la taille des tumeurs dans le cadre d'une étude sur le cancer de la tête et du cou à un stade intermédiaire

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Inhibrx Biosciences INBX.O a annoncé mardi que son traitement anticancéreux combiné expérimental avait permis de réduire la taille des tumeurs lors d'une étude de phase intermédiaire menée chez des patients atteints d'un type de cancer de la tête et du cou.

L'action de la société a légèrement progressé lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Le laboratoire pharmaceutique testait l'efficacité et la sécurité de l'INBRX-106 en association avec le Keytruda de Merck chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou qui s'est propagé et ne peut être retiré par chirurgie.

* Les données ont montré que l'association médicamenteuse avait réduit ou fait disparaître les tumeurs chez 48,3 % des patients, contre 26,5 % pour le Keytruda seul.

* À la date de clôture des données, les patients sous traitement combiné sont restés sans progression de la maladie pendant une durée médiane de 9,6 mois, contre 4,9 mois pour ceux recevant le Keytruda seul.

* Les effets indésirables étaient généralement gérables, les événements indésirables liés au traitement les plus fréquents étant des éruptions cutanées, de la fatigue et de la diarrhée, a indiqué la société.

* L'INBRX-106 est une immunothérapie conçue pour activer l'OX40, une protéine présente sur les lymphocytes T qui contribue à renforcer la réponse immunitaire de l'organisme.

* Le bénéfice de ce traitement combiné était le plus marqué chez les patients HPV-positifs, a précisé la société, ajoutant qu'elle prévoyait d'inclure environ 50 patients supplémentaires atteints d'un cancer de l'oropharynx HPV-positif afin d'étayer une éventuelle autorisation accélérée.

* La société prévoit également d’étudier le potentiel de l’INBRX-106 en association avec des vaccins thérapeutiques contre le cancer.

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