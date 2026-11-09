Le médicament amaigrissant de Lilly atteint son objectif principal dans le cadre d'une étude de phase avancée sur l'apnée du sommeil

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi que son médicament amaigrissant oral Foundayo réduisait de manière significative les interruptions respiratoires pendant le sommeil chez les adultes obèses souffrant d’apnée obstructive du sommeil modérée à sévère, atteignant ainsi l’objectif principal d’une étude de phase avancée.

Foundayo a réduit les interruptions respiratoires de 44 % en moyenne à 52 semaines, selon une échelle diagnostique utilisée pour évaluer la gravité de l’apnée du sommeil, a précisé Lilly.

L’apnée obstructive du sommeil est un trouble du sommeil caractérisé par un affaissement répété des voies respiratoires supérieures pendant le sommeil, ce qui entraîne une baisse du taux d’oxygène et perturbe la respiration.