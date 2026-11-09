Le médicament amaigrissant de Lilly améliore l'apnée du sommeil lors d'un essai clinique de phase avancée

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* Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation aux États-Unis pour Foundayo dans le traitement de l'apnée du sommeil d'ici la fin de l'année

* Selon Lilly, les utilisateurs de Foundayo ont perdu en moyenne environ 28 livres au cours de l'étude

* Le cours de l'action a progressé de plus de 3 % à l'annonce des résultats de l'essai

(Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, détails aux paragraphes 5 et 10)

par Mariam Sunny

Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi que son médicament amaigrissant oral Foundayo réduisait de manière significative les interruptions respiratoires pendant le sommeil chez les adultes obèses souffrant d'apnée obstructive du sommeil modérée à sévère, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase avancée.

Le cours de l’action du laboratoire pharmaceutique a progressé de plus de 3 %.

Ces résultats viennent renforcer la position de leader de Lilly dans le domaine de l’apnée du sommeil, après que son médicament injectable contre l’obésité à succès , Zepbound, soit devenu le premier médicament approuvé pour ce trouble du sommeil courant, offrant potentiellement une alternative orale plus pratique s’il est approuvé.

Dans cet essai portant sur 712 patients, Foundayo a réduit les interruptions respiratoires jusqu’à 44 % après 52 semaines chez les patients ne suivant pas de traitement par pression positive continue (PPC) et de 27,5 % chez ceux suivant un tel traitement, a indiqué Lilly.

Les participants sous Foundayo ont également perdu en moyenne environ 28 livres au cours de la période d’étude, qu’ils aient ou non recours à la ventilation en pression positive.

L’apnée obstructive du sommeil, qui touche environ un milliard de personnes dans le monde, est généralement traitée par une thérapie PAP, qui utilise un masque pour délivrer un flux d’air constant permettant de maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil.

Autorisé pour la perte de poids en début d’année , Foundayo appartient à la classe des médicaments GLP-1.Lilly prévoit de demander l’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour l’indication de l’apnée du sommeil d’ici fin 2026.

Ces résultats positifs étaient largement attendus, a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi, ajoutant qu’une extension de l’autorisation de mise sur le marché pourrait créer une nouvelle opportunité de prise en charge et favoriser l’adoption de Foundayo, en particulier chez les patients préférant un traitement par voie orale.

Foundayo a également réduit la privation d’oxygène liée à l’apnée du sommeil – une mesure de l’ampleur et de la durée de la baisse des niveaux d’oxygène pendant le sommeil – de 55,9 % chez les participants n’utilisant pas de traitement par PAP et de 45,8 % chez ceux utilisant ce traitement.

L'essai comprenait deux études indépendantes: l'une portant sur 363 participants qui ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas suivre un traitement par PAP, et l'autre sur 349 participants qui suivaient un traitement par PAP avant et pendant l'étude.