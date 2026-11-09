Le médicament amaigrissant de Lilly améliore l'apnée du sommeil dans le cadre d'une étude de phase avancée

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(Ajout d'informations au paragraphe 2, précisions tout au long du texte)

Eli Lilly LLY.N a annoncé lundi que son médicament oral amaigrissant Foundayo réduisait significativement les interruptions respiratoires pendant le sommeil chez les adultes obèses souffrant d'apnée obstructive du sommeil modérée à sévère, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase avancée.

L'action du laboratoire pharmaceutique a progressé de plus de 3 % en début de séance.

Les patients atteints de cette pathologie cessent de respirer brièvement pendant leur sommeil, ce qui entraîne une baisse du taux d’oxygène et une augmentation de la pression artérielle pouvant conduire à des complications cardiaques à long terme.

Cette affection, souvent prise en charge par une thérapie par pression positive continue (, PAP), touche environ un milliard de personnes dans le monde.

Dans cette étude portant sur 712 patients, Foundayo a réduit en moyenne les interruptions respiratoires jusqu’à 44 % chez les patients ne suivant pas de traitement PAP et de 27,5 % chez ceux suivant un traitement PAP à 52 semaines, selon les mesures d’une échelle diagnostique utilisée pour évaluer la gravité de l’apnée du sommeil , a indiqué Lilly.

La société prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour Foundayo dans le traitement de l’apnée obstructive du sommeil modérée à sévère d’ici fin 2026.

Ce médicament, dont le nom chimique est l’orforglipron, a également réduit la privation d’oxygène liée à l’apnée du sommeil — une mesure de l’ampleur et de la durée de la baisse des niveaux d’oxygène pendant le sommeil — de 55,9 % chez les participants ne suivant pas de traitement par PAP et de 45,8 % chez ceux suivant un traitement par PAP.

En 2024, Zepbound, le médicament injectable phare de Lilly destiné à la perte de poids, est devenu le premier médicament approuvé aux États-Unis pour traiter les patients souffrant de ce trouble du sommeil courant.