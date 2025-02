Le marché préfère jouer les indices plutôt que les actions en direct

Contrairement à une idée fort répandue, la Bourse n’est pas faite pour les forts-en-thème.

Contrairement à une idée fort répandue, la Bourse n'est pas faite pour les forts-en-thème. Par les temps qui courent, des gestionnaires d'actifs trop bien formatés, ont peu de chances de s'en sortir. Comment un cerveau cartésien peut-il expliquer, qu'en dépit de l'instabilité ambiante sur le plan politique et économique, les actions refusent obstinément de baisser. Depuis le début de l'année, les indices américains et européens courent tous les jours après de nouveaux records de hausse. Même les entreprises du CAC 40, pourtant assommées par un matraquage fiscal sans précédent, tiennent la dragée haute avec un indice revenu à 8.000 points en fin de semaine. Des niveaux auxquels personne n'aurait songé il y a encore quelques semaines.

Ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin les enseignements de la théorie financière. Pour y comprendre quelque chose, il faut se mettre à la place des détenteurs de capitaux préoccupés par la meilleure manière de placer leurs avoirs. Avec des taux d'intérêt qui ne cessent de baisser de part et d'autre de l'Atlantique, en raison du ralentissement de la croissance mondiale et de la baisse du prix de l'énergie, les investisseurs ont bien compris qu'il n'y a plus grand-chose à gagner du côté des rendements obligataires. L'or, à son plus haut historique à plus de 2.850 dollars l'once, bénéficie d'un puissant regain d'intérêt, mais ce marché est trop étroit pour absorber les énormes quantités de liquidités en circulation.

Les actions sont aujourd'hui le seul actif capable d'étancher cette soif d'investissement. Toutefois à la différence des investisseurs de la vieille école qui choisissaient minutieusement, une par une, les valeurs sur lesquelles il convient de placer, la ruée se fait via des trackers directement indexés sur les grands indices sans grand souci des principes de l'analyse dite « bottom-up ». Tout le monde veut des actions, mais personne n'a envie d'être pris en défaut si, par malheur, telle ou telle valeur ne délivre pas les performances attendues. C'est la raison pour laquelle Alphabet a été si violemment sanctionnée cette semaine en dépit d'une hausse de 28,3% de ses profits trimestriels. Le simple fait que les activités du Cloud soient ressorties à un niveau inférieur aux consensus, a fait chuter la valeur de plus de 7% à Wall Street. Cette sanction, totalement disproportionnée au regard des performances réelles de l'entreprise, traduit le refus de toute prise de risque des investisseurs au niveau des valeurs prises individuellement.

La surperformance des indices européens par rapport aux américains (+9,4% pour l'indice EuroStoxx 50 et + 8,5% pour le CAC 40 depuis le 1er janvier, comparé à une progression de 3,4% du S&P 500) relève d'une autre logique. L'économie américaine fonctionne bien, mais le niveau de valorisation des actions est très élevé. A l'opposé, l'économie européenne tourne au ralenti, mais les actions y sont faiblement valorisées avec des multiples présentant une décote de 35% par rapport au S&P 500. Entre un « price earning ratio » de 16,5 fois les profits pour les unes et de 25,5 fois pour les autres, le choix est vite fait.

Pour notre part, après nous être bien moqué des forts-en-thème, nous ne sommes pas non plus parvenus à égaler les performances du CAC 40. Depuis le début de l'année, notre portefeuille Offensif, ayant privilégié le secteur de la technologie et des valeurs spéculatives réussit tout juste à se maintenir à l'équilibre. La prudence dont nous avons fait preuve sur nos sélection d'ETF Monde et de fonds éligibles aux critères ISR ne nous a également pas permis d'égaler la superbe avancée des indices européens. Seul le Défensif, très orienté vers les valeurs de croissance les plus traditionnelles, celles du secteur du luxe notamment, parvient à faire la course en tête. Sur une période un peu plus longue d'une année, nos graphiques montrent cependant que trois de nos quatre portefeuilles de référence font mieux que le CAC 40. Notre sélection d'ETF Monde affiche une belle progression. Elle se révèle bien adaptée à la configuration actuelle du marché consistant à privilégier des instruments financiers de diversifications répliquant le comportement des indices, comme les trackers, plutôt qu'une approche classique de sélection d'actions en direct.

Quelle stratégie pour les mois à venir ? Le marché a aujourd'hui tendance à transformer en catastrophe absolue toutes les nouvelles qui ne sont pas conformes à ses attentes. Cela a été le cas d'Alphabet, mais aussi d'Amazon qui, loin d'avoir démérité en annonçant un quasi doublement de son bénéfice trimestriel à 20 milliards de dollars, a déçu sur l'annonce de prévisions d'activité jugées trop conservatrices pour 2025. Ces sanctions, sans commune mesure avec la solidité des fondamentaux des entreprises, sont le résultat de la forte valorisation de tous ces titres qui renforcent la fébrilité des opérateurs. La même chose s'est produite ce vendredi matin à la Bourse de Paris avec L'Oréal qui a ouvert en baisse de près de 3% la séance de vendredi matin, alors que le bénéfice par action 2024 est ressorti en hausse de 4,8% et le chiffre d'affaires en progression de 5,6%. Ce chiffre, ressorti à un niveau légèrement aux attentes, a été à l'origine de vives prises de bénéfices sans rapport là aussi avec la qualité intrinsèque des performances du géant français des produits de beauté. A l'opposé, Vinci qui a publié le même jour un bénéfice en progression plus modeste de 3,4% est adulé par le marché. Le concessionnaire autoroutier a fait état d'une augmentation de seulement de 4% de son chiffre d'affaires, mais celui-ci s'est révélé supérieur aux anticipations.

La différence de traitement entre ces deux valeurs s'explique par des niveaux de valorisation radicalement opposés, la première se payant autour de 28 fois les profits attendus pour 2025, comparé à 11 fois pour la seconde. Les investisseurs se montrent méfiants à l'égard des valeurs les plus fortement valorisées, mais ils continuent de continuer de privilégier les actions dans leur ensemble parce qu'elles offrent de meilleures perspectives de rendements que les obligations. La construction d'un portefeuille doit aujourd'hui tenir compte de ces attentes contradictoires qui nous imposent changer notre stratégie d'investissement en faisant plus de place aux sociétés dites « value » faiblement valorisées. Ces choix se révèlent radicalement différents de ceux que nous avons mis en place tout au long de l'année précédente.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine