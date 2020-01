Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le marché pétrolier bien armé pour surmonter un choc géopolitique - AIE Reuters • 16/01/2020 à 10:36









LONDRES, 16 janvier (Reuters) - L'essor de la production de pétrole dans les pays hors OPEP conjugué à l'abondance des stocks mondiaux permettront au marché de traverser sans trop d'encombre des chocs géopolitiques comme l'affrontement entre l'Iran et les Etats-Unis, estime l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel publié jeudi. "Pour l'instant, le risque d'une menace majeure sur les approvisionnements en pétrole semble avoir reculé", peut-on lire. "Le marché aujourd'hui, avec une production hors OPEP qui augmente fortement et des stocks au sein de l'OCDE supérieurs de 9 millions de barils à leur moyenne sur cinq ans, fournit une base solide à partir de laquelle réagir à toute escalade des tensions géopolitiques", ajoute l'agence basée à Paris. (Noah Browning version française Henri-Pierre André)

