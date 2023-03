Le marché parisien rebondit dans le sillage des valeurs bancaires

(AOF) - Les Bourses européennes rebondissent, bénéficiant de la reprise des banques dans le sillage de Credit Suisse. La Banque nationale suisse avait indiqué hier soir qu'elle mettrait des liquidités à disposition de Credit Suisse et cette dernière a indiqué ce matin qu'elle lui empruntera jusqu'à 50 milliards de francs suisses pour renforcer ses liquidités. Teleperformance est la seule valeur du CAC dans le rouge. Le principal indice parisien gagne 1,37% à 6 980,24 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 1,12% à 4 080 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.