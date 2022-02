Le marché parisien ouvre en repli de plus de 2%, retour de l'aversion au risque liée à l'Ukraine

(AOF) - Le CAC 40 perd 2,15% à 6 606,96 points dans les premiers échanges; le conflit en Ukraine s'étant envenimé ce week-end. Les pays occidentaux ont décidé d'importantes sanctions, dont l'exclusion des banques russes du système Swift alors qu'elle ne semblait pas d'actualité vendredi. L'union européenne va également financer des envois d'armes à l’Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine a attisé les tensions en plaçant la force de dissuasion nucléaire russe en état d'alerte au combat.

Rares sont les valeurs à progresser à l'exception notable de Dassault Aviation, qui bondit de plus de 7%. Hier, l'Allemagne a pris un virage stratégique en indiquant qu'elle allait allouer 100 milliards d'euros à des dépenses militaires dans le cadre de son budget 2022 et qu'elle dépenserait désormais 2% de son PIB chaque année pour son armée.

Renault et Société Générale dévissent en raison de leur exposition à la Russie. Le rendement du 10 ans allemand recule pour sa part de près de 6 points de base à 0,17%. Cette baisse pèse sur l'ensemble du secteur bancaire.

L'or et le pétrole sont en revanche en hausse ; le premier du fait de son statut de valeur refuge et le second en raison de craintes de disruptions de l'approvisionnement.

La tendance finale du jour dépendra donc des nouvelles en provenance du dossier ukrainien.