Le marché parisien a rebondi ce mercredi

Vallourec (+0,52% à 14,52 euros) s'est vu attribuer un contrat par TotalEnergies pour la fourniture de près de 5000 tonnes de tubes OCTG (Oil Country Tubular Goods) et des services associés, à destination du projet en eaux profondes Kaminho sur le bloc 20 à 100 kilomètres au large des côtes angolaises. La fabrication des produits sera assurée par les usines Vallourec situées en France, au Brésil et en Indonésie, profitant ainsi des hubs stratégiques de production premium du groupe.

En Europe, Volkswagen a cédé 0,33% à 106,25 euros après avoir annoncé un abaissement de ses prévisions. Le constructeur allemand s'attend désormais à un rendement opérationnel sur chiffre d'affaires compris entre 6,5% et 7,0% (contre 7,0% à 7,5% précédemment). Il invoque des coûts de restructuration - parmi lesquels l'éventuelle fermeture du site bruxellois de sa filiale Audi - qui pèseront sur son résultat d'exploitation à hauteur de 2,6 milliards d'euros en 2024. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours de 150 euros.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé leur première séance de hausse de la semaine. Ils ont bénéficié de la nouvelle hausse de Wall Street et du recul du spread franco-allemand. Celui-ci a baissé à 65 points de base même si la situation politique française est loin d'être clarifiée. Emmanuel Macron a demandé à " l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines «de bâtir une majorité solide. Côté valeurs, Alstom a bondi après l’annonce d’un gros contrat en Allemagne. Le CAC 40 a gagné 0,86% à 7573,55 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 1,17% à 4960,96 points.

