Le marché paniqué par la flambée des cours du pétrole

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament une semaine chargée dans la déprime (-1,6% à Londres, -3,6% à Francfort, -3,2% à Paris), la flambée des cours du pétrole liée à la crise ukrainienne faisant souffler un vent de panique parmi les investisseurs.



'L'administration américaine réfléchirait à interdire l'importation de pétrole russe afin de priver la Russie d'une manne financière importante, bien que l'Europe ne semble pas suivre cette voie pour l'instant', explique Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



'Cette décision pourrait mettre un peu plus de pression sur la réserve fédérale américaine concernant le resserrement de sa politique monétaire, alors que Jerome Powell a confirmé une hausse de seulement 25 points de base lors du prochain FOMC', poursuit-il.



Seule donnée de la matinée -et passant largement inaperçue dans ce contexte-, les commandes à l'industrie allemande ont encore augmenté de 1,8% en janvier par rapport au mois précédent, après une progression de 3% en décembre 2021.



Au cours des jours à venir, doivent encore paraitre d'autres données telles que les productions industrielles allemande et britannique en janvier, une dernière estimation du PIB de la zone euro, ou encore l'inflation américaine pour le mois dernier.



Surtout, la semaine sera marquée par la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, dont les conclusions, attendues jeudi en début d'après-midi, devraient être scrutées avec d'autant plus d'attention compte tenu du contexte de guerre russo-ukrainienne.



'Son message clé sera qu'il fera preuve de prudence dans la sortie de sa posture accommodante et pourrait même renforcer son soutien si nécessaire ', estime Capital Economics, qui attend une première hausse de taux en décembre 2022.



Concernant la saison des résultats d'entreprises, figurent au calendrier de la semaine ceux, notamment, de Deutsche Post, Adidas, Vivendi et EssilorLuxottica sur le vieux continent, ou encore ceux d'Oracle de l'autre côté de l'Atlantique.



Pour l'heure, Thales grimpe de plus de 5% à Paris sur fond de propos favorables d'Oddo BHF, qui reste à 'surperformance' et relève son objectif de cours de 102 à 125 euros, mettant en avant la 'volonté d'accélération massive des budgets militaires dans certains pays'.



Pearson parvient à se maintenir à son équilibre à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'vente' à 'neutre', avec un objectif de cours maintenu à 620 pence sur le titre du groupe d'édition.