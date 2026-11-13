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Le marché mondial du pétrole revient à un excédent, avec les exportations du Golfe - AIE
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 12:01

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L'illustration présente une carte montrant le détroit d'Ormuz, également connu sous le nom de Madiq Hurmuz, ainsi que des barils de pétrole imprimés en 3D

L'illustration présente une carte montrant le détroit d'Ormuz, également connu sous le nom de Madiq Hurmuz, ainsi que des barils de pétrole imprimés en 3D

LONDRES, 13 novembre - Le marché mondial du pétrole renouera avec ‌un excédent au quatrième trimestre 2026, a déclaré vendredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les exportations du Moyen-Orient ​se redressant plus rapidement que la demande internationale malgré la poursuite des attaques contre le transport maritime.

L'AIE a également donné plus de détails sur les volumes restants issus d'une mise à disposition record de pétrole ​provenant des réserves d'urgence de ses membres, précisant que 71 millions de barils seraient mis à disposition d'ici fin février, dont 15 millions ​de barils de gazole, afin d'atténuer les tensions sur ⁠le marché.

L'offre de pétrole s'élèvera en moyenne à 105 millions de barils par jour au quatrième ‌trimestre, a indiqué dans un rapport mensuel l'agence basée à Paris, qui conseille les pays industrialisés, soit 1,7 million de barils par jour de plus que la demande ​prévue. Elle avait auparavant prévu un ‌déficit d'approvisionnement pour le quatrième trimestre.

L'AIE a publié un rapport qui fait ⁠suite à divers signes indiquant que les producteurs de pétrole du Golfe rétablissent leurs exportations, perturbées depuis le début de la guerre fin février, en recourant à des solutions de contournement telles que les "traversées noires" ⁠du détroit d’Ormuz. Les ‌pétroliers désactivent leurs signaux de suivi pour échapper aux attaques.

Le groupe Opep+, qui regroupe ⁠l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et des alliés tels que la Russie, a produit 41,23 millions ‌de barils par jour de brut en octobre, a-t-il indiqué mercredi, soit une hausse d’environ ⁠2,04 millions de barils par jour par rapport à septembre et 97% ⁠du volume enregistré en février, ‌avant la guerre.

D'AUTRES ANALYSTES VOIENT DES SIGNES D'EXCÉDENT

D’autres analystes prévoient également un retour à un excédent d’offre, ​malgré l’absence de résolution du conflit avec l’Iran et ‌la poursuite des attaques contre des pétroliers dans le Golfe. La semaine dernière, JP Morgan a dit s'attendre à un excédent mondial ​de 1,4 million de barils par jour en octobre.

La production des États-Unis, du Canada, du Brésil, de l’Argentine et de la Guyane augmentera de 1,6 million de barils par jour cette année, a ⁠indiqué l’AIE. En 2027, l’offre mondiale devrait augmenter de 6,6 millions de barils par jour pour atteindre 108,1 millions de barils par jour, a-t-elle précisé, dont une hausse de 5,3 millions de la production du Golfe.

Pour 2027, l'agence prévoit une offre supérieure à la demande d’environ 3,8 millions de barils par jour, contre un excédent de 3,94 millions dans son rapport du mois dernier.

(Rédigé par Alex Lawler; Version française ​Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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