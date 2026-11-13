Le marché mondial du pétrole revient à un excédent, avec les exportations du Golfe - AIE

L'illustration présente une carte montrant le détroit d'Ormuz, également connu sous le nom de Madiq Hurmuz, ainsi que des barils de pétrole imprimés en 3D

LONDRES, 13 novembre - Le marché mondial du pétrole renouera avec ‌un excédent au quatrième trimestre 2026, a déclaré vendredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les exportations du Moyen-Orient ​se redressant plus rapidement que la demande internationale malgré la poursuite des attaques contre le transport maritime.

L'AIE a également donné plus de détails sur les volumes restants issus d'une mise à disposition record de pétrole ​provenant des réserves d'urgence de ses membres, précisant que 71 millions de barils seraient mis à disposition d'ici fin février, dont 15 millions ​de barils de gazole, afin d'atténuer les tensions sur ⁠le marché.

L'offre de pétrole s'élèvera en moyenne à 105 millions de barils par jour au quatrième ‌trimestre, a indiqué dans un rapport mensuel l'agence basée à Paris, qui conseille les pays industrialisés, soit 1,7 million de barils par jour de plus que la demande ​prévue. Elle avait auparavant prévu un ‌déficit d'approvisionnement pour le quatrième trimestre.

L'AIE a publié un rapport qui fait ⁠suite à divers signes indiquant que les producteurs de pétrole du Golfe rétablissent leurs exportations, perturbées depuis le début de la guerre fin février, en recourant à des solutions de contournement telles que les "traversées noires" ⁠du détroit d’Ormuz. Les ‌pétroliers désactivent leurs signaux de suivi pour échapper aux attaques.

Le groupe Opep+, qui regroupe ⁠l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et des alliés tels que la Russie, a produit 41,23 millions ‌de barils par jour de brut en octobre, a-t-il indiqué mercredi, soit une hausse d’environ ⁠2,04 millions de barils par jour par rapport à septembre et 97% ⁠du volume enregistré en février, ‌avant la guerre.

D'AUTRES ANALYSTES VOIENT DES SIGNES D'EXCÉDENT

D’autres analystes prévoient également un retour à un excédent d’offre, ​malgré l’absence de résolution du conflit avec l’Iran et ‌la poursuite des attaques contre des pétroliers dans le Golfe. La semaine dernière, JP Morgan a dit s'attendre à un excédent mondial ​de 1,4 million de barils par jour en octobre.

La production des États-Unis, du Canada, du Brésil, de l’Argentine et de la Guyane augmentera de 1,6 million de barils par jour cette année, a ⁠indiqué l’AIE. En 2027, l’offre mondiale devrait augmenter de 6,6 millions de barils par jour pour atteindre 108,1 millions de barils par jour, a-t-elle précisé, dont une hausse de 5,3 millions de la production du Golfe.

Pour 2027, l'agence prévoit une offre supérieure à la demande d’environ 3,8 millions de barils par jour, contre un excédent de 3,94 millions dans son rapport du mois dernier.

(Rédigé par Alex Lawler; Version française ​Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)