Le marché du travail américain fait preuve de résilience ; les ventes de logements existants ont atteint en octobre leur plus bas niveau depuis plus de 16 ans

Le nombre d’Américains ayant déposé une nouvelle demande d’allocations chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, mais est resté à un niveau compatible avec un marché du travail stable, ce qui permet à la Réserve fédérale de se concentrer sur la lutte contre l’inflation.

Les économistes s’attendent à ce que les licenciements restent faibles jusqu’à la fin de l’année, même si la volatilité saisonnière liée à la période des fêtes pourrait entraîner quelques pics dans les chiffres des demandes d’allocations. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé une forte hausse des emplois non agricoles en octobre et une baisse du taux de chômage à 4,1 %, contre 4,2 % en septembre. La résilience du marché du travail persiste malgré le conflit en cours au Moyen-Orient, qui alimente l’inflation.

« Les entreprises continuent de conserver leurs effectifs », a déclaré Olivia Cross, économiste senior spécialisée dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. « Nous prévoyons que les licenciements resteront faibles tout au long du quatrième trimestre, mais qu’ils subiront ensuite une certaine pression l’année prochaine en raison du resserrement récent des conditions financières et du recours croissant à l’IA par les entreprises. »

Le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage au niveau des États a augmenté de 9 000 pour s’établir à 200 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 7 novembre, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 195 000 demandes pour cette semaine.

Le nombre de demandes est resté à 200 000 ou en dessous depuis la mi-septembre et se maintient proche du niveau de 189 000 atteint à la mi-juillet, le plus bas depuis 1969, ce qui laisse entrevoir un resserrement du marché du travail. Mais compte tenu de la croissance modérée des salaires, la plupart des économistes ne pensent pas que ce soit le cas.

Certains avancent que la réduction de la population active, due aux départs à la retraite et à la répression de l’immigration menée par l’administration Trump, est le principal facteur à l’origine de ce niveau historiquement bas des demandes d’allocations chômage.

« Une population active globalement plus réduite pourrait signifier qu’il y a moins de travailleurs pour déposer une demande d’allocations chômage », a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup. « Bien sûr, cela resterait compatible avec un faible taux de chômage, les demandes continues suggérant que le taux de chômage pourrait même baisser davantage pour s’établir autour de 4,0 % d’ici début 2027. »

Le rapport sur les demandes d’allocations a montré que le nombre de personnes percevant des allocations chômage après la première semaine d’aide, un indicateur de l’embauche, a baissé de 20 000 pour s’établir à 1,697 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine s’achevant le 31 octobre. Cependant, ces « demandes d’allocations en cours » n’incluent pas certains chômeurs, tels que les jeunes diplômés et d’autres personnes ayant peu ou pas d’antécédents professionnels.

Certaines personnes pourraient également avoir épuisé leur droit aux allocations, limité à 26 semaines dans la plupart des États, ce qui maintient les demandes continues à des niveaux relativement bas. La durée médiane du chômage a bondi à 11,9 semaines en octobre, sa plus longue durée depuis novembre 2021, contre 11,5 semaines en septembre.

Bien que les entreprises aient cherché à retenir leurs employés, elles sont restées réticentes à augmenter leurs effectifs, les économistes invoquant l’incertitude liée à la guerre entre les États-Unis et Israël d’un côté et l’Iran de l’autre, qui en est désormais à son neuvième mois. Les entreprises étaient également dans l’incertitude quant à leurs besoins en personnel alors qu’elles adoptaient l’IA.

Le gouverneur de la banque centrale américaine, Michael Barr, a averti jeudi que le pays devait se préparer à de « graves perturbations à court terme » sur le marché de l’emploi en raison de l’IA , qui, selon lui, pourrait, selon la rapidité de son déploiement, commencer à remplacer les travailleurs à grande échelle et à creuser les inégalités au profit des investisseurs.

Les actions à Wall Street étaient en baisse, le départ de Jensen Huang, directeur général de Nvidia , ainsi que la hausse des cours du pétrole suite aux déclarations du président Donald Trump selon lesquelles les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec l’Iran, ayant pesé sur le moral des investisseurs. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

Initial claims and JOLTS firings

LES PRIX DE L'IMMOBILIER RESTENT ÉLEVÉS

Les données gouvernementales publiées cette semaine ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté plus rapidement que prévu en octobre. Cette nouvelle, conjuguée aux déclarations du gouverneur de la Fed Christopher Waller, a incité les marchés financiers à intégrer presque entièrement une hausse des taux de 25 points de base en décembre et à anticiper une nouvelle hausse en janvier.

La Fed a maintenu le mois dernier son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %. Alors que le marché du travail continue de bien se porter, la hausse des taux hypothécaires liée à la guerre en Iran pèse sur le marché immobilier, sensible aux variations des taux d’intérêt .

Les ventes de logements existants ont chuté de 5,5 % en octobre pour s’établir à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 3,75 millions d’unités, a indiqué l’Association nationale des agents immobiliers dans un rapport distinct. Il s’agit du niveau le plus bas depuis août 2010, lorsque les ventes avaient baissé à la suite de la fin du crédit d’impôt accordé aux acheteurs immobiliers. Cette mesure incitative visait à stimuler la demande après la crise financière mondiale de 2008.

Les économistes avaient prévu une baisse des reventes de logements à un taux de 3,85 millions d’unités. Les ventes ont chuté de 8,8 % en glissement annuel en octobre. Cette baisse a touché toutes les catégories de prix, y compris celles des biens à 1 million de dollars et plus, qui avaient connu une forte croissance au cours des mois précédents.

Existing home sales, mortgage rates and months supply

Le taux des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans a franchi la barre des 7 % fin août, pour atteindre 7,40 % à la mi-septembre, soit une hausse totale de 142 points de basedepuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran fin février, selon les données de l’agence de financement hypothécaire Freddie Mac.

Il s’est établi en moyenne à 7,11 % au cours de la dernière semaine, en baisse par rapport aux 7,18 % de la semaine précédente.

« Il est difficile d’acheter un logement lorsque les taux hypothécaires ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2000, à l’exception d’un seul mois en 2023 », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.

L’indice d’accessibilité au logement de la NAR a reculé à 100,7, contre 107,3 en octobre 2025.

Le parc immobilier existant a augmenté de 1,3 % pour atteindre 1,590 million de logements, son plus haut niveau depuis novembre 2019. L'offre a progressé de 4,6 % par rapport à l'année dernière. Au rythme des ventes enregistré en octobre, il faudrait 5,1 mois pour écouler le stock actuel de logements existants, soit le chiffre le plus élevé depuis novembre 2015. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 4,4 mois enregistrés il y a un an. Le prix médian des logements existants a progressé le mois dernier de 0,4 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 421 900 dollars, son plus haut niveau jamais enregistré pour un mois d’octobre.

Les primo-accédants ont représenté 29 % des ventes, contre 32 % il y a un an. Une part de 40 % dans cette catégorie est nécessaire pour garantir la vigueur du marché immobilier. La faiblesse du marché immobilierest liée à la demande, les prix élevés maintenant les ventes en situation de détresse à un niveau négligeable de 2 %.

« Les taux hypothécaires devant rester supérieurs à 7 % pendant la majeure partie de l’année 2027, nous prévoyons que les ventes de logements resteront inférieures à 4millions jusqu’à la fin de l’année prochaine », a déclaré Nancy Vanden Houten, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics.

​