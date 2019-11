[Le marché du lundi] isr : Rémunération des grands patrons : rien ne change

François Lett, Directeur du développement éthique et solidaireProxinvest révélait, mercredi 6 novembre 2019, une progression de 12% de la rémunération des patrons du CAC 40 en 2018 par rapport à l'année précédente. Elle a atteint en moyenne 5,77 millions d'euros, soit 277 fois le smic ou 152 fois le salaire brut moyen des Français. Un niveau sans précédent depuis 2003, selon le Cabinet de conseil aux actionnaires.Les dirigeants des sociétés de l'indice phare de la Bourse de Paris gagnent ainsi en moyenne 90 fois plus que les salariés de ces mêmes sociétés, contre seulement 73 fois en 2014. Ce ratio dit « d'équité » est d'autant plus intéressant que la Loi Pacte, votée au printemps, va imposer aux entreprises la publication des écarts d'évolution salariale des dirigeants par rapport à celle de leurs équipes. Dans sa méthodologie, Proxinvest valorise l'ensemble des formes de rémunération des dirigeants attribué au titre de l'exercice 2018 : fixe, bonus annuel, jetons, avantages en nature, stock-options et actions gratuites de performance valorisées à leur date d'attribution, intéressement en numéraire et autres formes indirectes de rémunération.