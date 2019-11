[Le marché du lundi] isr : Le combat du secteur de la construction contre le carbone

François Lett, Directeur du développement éthique et solidaireEn France, près de la moitié de la consommation d'énergie et un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont attribuées à la construction et à l'occupation des bâtiments. Pour atteindre la neutralité carbone visée par le pays à l'horizon 2050, les efforts du secteur devront donc être hors du commun. Jusqu'à présent, les progrès ont consisté essentiellement à réduire la consommation d'énergie des bâtiments. Selon Jean Passini, Président de la Commissionenvironnement et construction durable à la Fédération française du bâtiment (FFB) « Les bâtiments livrés aujourd'hui affichent une consommation d'énergie cinq fois inférieure à la moyenne du parc existant. »