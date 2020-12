Le marché du cuivre sera déficitaire en 2021, selon UBS

(AOF) - Les prix du cuivre affichent un bond de 26% depuis le début de l'année, surperformant largement les indices de métaux de base, observe UBS. Le broker s'attend à ce que les cours restent élevés en 2021 en raison de la stabilité des stocks et du déficit du marché. L'offre devrait augmenter de 3,2% (contre -2,8% en 2020) tandis que la demande progresserait de plus de 4% (après -2,9% en 2020), soutenue par les infrastructures et le bâtiment. Ainsi, le marché serait déficitaire de 1,7%, soit de 420 000 tonnes.

Dans ce cadre, le courtier recommande aux investisseurs de s'exposer sur le cuivre si le prix de ce dernier recule vers les 7 000 dollars la tonne (contre 7 651 dollars le 8 décembre). UBS s'attend à ce que le métal rouge navigue l'an prochain entre 7 000 et 8 000 dollars.